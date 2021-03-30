Кандидат в нардепы от "Свободы" на довыборах в Раду Руслан Кошулинский требует объявления перевыборов из-за многочисленных нарушений при подсчете голосов.

Об этом он заявил в Facebook.

Кошулинский заявил, что во время проведения выборов его оппоненты позволяли себе “грязные технологии”.

“Достаточно лишь взглянуть на то, что происходило в день тишины, в сам день выборов и сейчас, при подсчете.

Очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках и то, что сейчас происходит в ОИК — это яркий пример грубой, незаконной борьбы за власть”, — убежден политик.

В связи с этим кандидат от “Свободы” требует перевыборы.

“Учитывая многочисленные нарушения и ситуацию, которая сейчас происходит, требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы“, — заявил он.

Заметим, по состоянию на 23:30 30 марта ЦИК обработала 67,5% протоколов. По имеющимся результатам, лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,3%). Далее следуют Руслан Кошулинский (28,88%) и Александр Шевченко (“За майбутне”, 28,73%).

Выборы на 87-м округе

Напомним, довыборы в Верховную Раду на 87-м округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андреевич (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

“Европейская Солидарность” выдвинула в этом округе волонтера Марусю Зверобой-Беленькая. Также баллотировались представитель партии “За будущее” Александр Шевченко (ексдиректор туристического комплекса “Буковель”) представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и ексголова Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

“Слуга народа” выдвинула кандидатуру Василия Вирастюка, известного украинского силача. Сам Вирастюк заявил, что баллотироваться ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Звиробий-Биленька сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО “Свобода” Руслана Кошулиского.

Накануне выборов пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Верховную Раду Василием Вирастюком. Гражданская сеть ОПОРА осудила обнародование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании с Вирастюком, отметив, что это является злоупотреблением админресурса.

Депутат от “ЕС” Виктория Сюмар убеждена, что на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области “точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы”. Она раскритиковала политсилы за то, что кроме “ЕС” никто не поддержал Кошулинский.