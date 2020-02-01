С наступлением февраля украинцев ждут некоторые изменения как на законодательном уровне, так и в обыденной жизни. Они коснутся правил оформления ДТП, проведения внешнего тестирования для школьников, тарифов на Интернет и телевидение и не только.

#Буквы собрали самые главные из них.

Дешевые кредиты для бизнеса

Программа государственной поддержки микро- и малого бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9 % для создания или расширения собственного бизнеса.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов Украины, были утверждены два постановления, которые запускают предоставление финансовой государственной поддержки субъектам микро- и малого предпринимательства через Фонд развития предпринимательства.

Реализация программы предусматривает два вида инструментов удешевления и доступности кредитов.

Первый – удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 % годовых по кредитам в национальной валюте (дополнительно оплачивается комиссия банков 0,5-1 %). Процент зависит от типа бизнеса:

5 % годовых – если выручка до 25 млн гривен и создаются как минимум два рабочих места на протяжении первого квартала;

7 % годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн;

9 % годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн.

“При этом для ММП (микро- и малых предпринимателей, – ред.), которые получили кредит по программе под 7 % или 9 %, ставка понижается на 0,5 процентных пунктов за каждое созданное рабочее место (но ставка не может быть ниже 5 %)”, – рассказали в Минфине.

Второй инструмент – предоставление частичных гарантий по кредитам, если у микро- и малого бизнеса не хватает залога (оплата по гарантии составляет 0,5 % размера кредита).

Согласно предварительной оценке, около 50 тысяч заемщиков смогут принять участие в программе уже в 2020 году.

Новые нормы аренды государственного и коммунального имущества

Теперь возможна продажа права аренды государственного и коммунального имущества на электронном аукционе в электронной торговой системе (вместо процедуры проведения конкурса).

Как именно будет функционировать электронная торговая система, определит Кабинет Министров.

Аукцион будет проходить при наличии заявлений как минимум двух участников.

Так, если ранее государственное и муниципальное имущество можно было выставлять на аукционы “Prozorro.Продажи” только по доброй воле, то сейчас все арендные договора:

должны быть заключены после прозрачного аукциона с тем, кто предложил высокую цен;

ход торгов, протоколы будут общедоступны;

заключенные договора и изменения к ним будут обнародованы.

Централизованный учет древесины

С 1 февраля в Украине должен полноценно заработать централизованный учет древесины.

По оценкам Офиса президента, около 30% древесины находится в теневом обороте и ежегодно государство получает до 2 млрд грн убытков.

Отключение отопления в некоторых регионах

С 1 февраля НАК “Нафтогаз – Украина” может прекратить поставлять газ 18 теплокоммунэнерго, которые находятся в 9 областях Украины, из-за их задолженности за газ.

Проблемы с отоплением могут возникнуть в Днепропетровской, Одесской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Днепропетровская область

Кривой Рог;

Каменское;

Днепр.

Ивано-Франковская область

Калуш

Киевская область

Софиевская Борщаговка

Луганская область

Счастье

Старобельск

Одесская область

Одесса

Хлебодарское

Полтавская область

Полтава

Сумская область

Суммы

Ромны

Харьковская область

Чугуев

Харьков

Хмельницкая область

Дунаевцы.

Лишь после уплаты долгов “Нафтогаз” сможет возобновить поставки газа в эти населенные пункты. Ведь не имеет права доставлять газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов.

Новые правила пересечения границы с Крымом

С 9 февраля 2020 года вступают в силу изменения в порядок пересечения админграницы с оккупированным Крымом детям до 16 лет.

В частности, выезд на временно оккупированную территорию Крыма детей в возрасте до 16 лет с 9 февраля будет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц.

“Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых (одного из родителей или уполномоченных ими лиц). В таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно”, – пояснили в ГПСУ.

В то же время, выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Въезд в Крым граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и выезд из Крыма лиц, которые выезжали с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, осуществляется по предъявлении справки, выданной территориальным органом (подразделением) ГМС.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что выезд на территорию Крыма и въезд из нее граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Упрощение рассмотрения дел о ДТП

Нацполиция с 1 февраля упростит процедуру рассмотрения дел о дорожно-транспортных происшествий. Таким образом, все аварии без пострадавших передавать на рассмотрение патрульной полиции.

“Мы избавляемся от бюрократических препятствий и упрощаем процедуру рассмотрения материалов по ДТП. С 1 февраля в Киеве все сообщения о ДТП без пострадавших передавать непосредственно в управление патрульной полиции для регистрации и организации реагирования”, – отметил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

Конец эры таксофонов

С 1 февраля 2020 года компания “Укртелеком” прекратит оказывать услуги связи через таксофоны.

В настоящее время сеть насчитывает около 4800 таксофонов, практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит только около 2,5 минут разговоров.

Кроме того, устарело оборудование, используют на таксофонной сети. А в Украине его не производят, поэтому ремонтировать стало труднее. Потому и сама услуга стала убыточной. Повлияло на ситуацию и то, что различные структуры и организации стали просить у “Укртелекома” плату за размещение таксофонов.

“Воля” существенно поднимает тарифы

Крупнейший в Украине телекоммуникационный провайдер услуг – компания “Воля” анонсировала повышение тарифов для абонентов с 1 февраля 2020 года.

“Воля” также опубликовала обновленный прейскурант тарифов, действительный с 1 февраля.

Например, стоимость пакета “Воля Turbo” составляет 195 грн в месяц, а будет 235 грн в месяц. Тариф “Интернет 100”: стоимость текущего пакета – 165 грн в месяц, а станет 199 грн в месяц. Пакет “Оптимальный ТВ + Интернет 100” сейчас обходится в 289 грн, а с 1 февраля подорожает до 329 грн.

Новые купюры по 200 гривен

Своим дизайном обновленные 200 гривен подражают банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен, которые Нацбанк вводил в обращение в течение последних лет. Основные изображения на банкноте будут такими же, как и на купюрах образца 2007 года.

Новые банкноты номиналом будут введены в обращение 25 февраля 2020. При этом в обращении будут находиться одновременно банкноты и старого, и нового образца.

Старт регистрации на ВНО

В Украине 3 февраля начинается регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО).

Регистрация продолжится по 24 марта.

При этом регистрационные документы руководители учебных заведений должны прислать до 17 марта.

Помимо того, предусмотрена процедура перерегистрации. Она будет доступна также с 3 февраля по 24 марта при условии наличия сертификата о регистрации.