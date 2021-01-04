Covid-19 Украина

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КСУ завтра рассмотрит вопрос об отстранении Тупицкого

На вторник, 5 января, назначено собрание судей Конституционного суда Украины, на которых будет рассматриваться вопрос об отстранении от должности председателя КС Александра Тупицкого.

Понедельник, 4 января 2021, 14:38

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в Facebook.

“По имеющейся информации, на завтра, 5 января, назначено собрание судей Конституционного суда, на котором будут рассматриваться вопросы указа президента Украины об отстранении Тупицкого А. Н. от должности судьи Конституционного суда сроком на 2 месяца”, – написала она.

При этом она отметила, что Конституционный суд не вправе по собственной инициативе рассматривать вопросы и принимать решения о конституционности любых актов (в том числе указов Президента Украины), в том числе и на собрании судей или на специальных пленарных заседаниях.

“Вопрос о конституционности указа Президента может быть рассмотрен Конституционным судом исключительно в случае подачи в Суд соответствующего конституционного представления в порядке, предусмотренном Конституцией и законом “О Конституционном суде Украины”. Решение о конституционности какого-либо акта, в том числе и указа Президента, может быть принято только на пленарном заседании”, – отметила Совгиря.

27 октября, Большая палата Конституционного суда Украины на закрытом заседании приняла решение, которым отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

После этого Владимир Зеленский внес в Парламент законопроект из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции. Документом не только возвращается предыдущее антикоррупционное законодательство, но и предполагается роспуск КСУ.

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского “имеет признаки конституционного переворота”.

  • 31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекту Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.
  • В начале декабря Владимир Зеленский попросил депутатов Верховной Рады не рассматривать его законопроект касательно перезагрузки Конституционного суда до получения выводов Венецианской комиссии. Перед этим глава государства сам попросил комиссию оценить ситуацию в стране после решения КСУ.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий не может и далее занимать свою должность, а перезагрузка всей системы КСУ должна начаться именно с его отставки.
Теги: Конституційний суд, Олександр Тупицький

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