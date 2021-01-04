КСУ завтра рассмотрит вопрос об отстранении Тупицкого

На вторник, 5 января, назначено собрание судей Конституционного суда Украины, на которых будет рассматриваться вопрос об отстранении от должности председателя КС Александра Тупицкого.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в Facebook.

“По имеющейся информации, на завтра, 5 января, назначено собрание судей Конституционного суда, на котором будут рассматриваться вопросы указа президента Украины об отстранении Тупицкого А. Н. от должности судьи Конституционного суда сроком на 2 месяца”, – написала она.

При этом она отметила, что Конституционный суд не вправе по собственной инициативе рассматривать вопросы и принимать решения о конституционности любых актов (в том числе указов Президента Украины), в том числе и на собрании судей или на специальных пленарных заседаниях.

“Вопрос о конституционности указа Президента может быть рассмотрен Конституционным судом исключительно в случае подачи в Суд соответствующего конституционного представления в порядке, предусмотренном Конституцией и законом “О Конституционном суде Украины”. Решение о конституционности какого-либо акта, в том числе и указа Президента, может быть принято только на пленарном заседании”, – отметила Совгиря.