Соответствующее заявление министр сделал в интервью “Радио Свобода”.

По его словам, “Украина выступает в защиту россиян, которые стремятся к демократическим преобразованиям в своей стране”, а Навальный стал “олицетворением этих перемен”.

“Я принципиально всегда буду выступать в поддержку человека, которого произвольно бросают за решетку по совершенно очевидному политическому кейсу. Когда он выйдет из-за решетки, очевидно, мы будем с ним разбираться, с его взглядами на Крым и на отношения с Украиной. Это другой вопрос. Но права человека должны уважаться. Поэтому дело Навального в этом плане очевидно”, – отметил Кулеба.

Глава МИД также поддержал намерение США ввести санкции за арест Навального.

“Если говорить откровенно и недипломатично, то все, что осложняет жизнь России, автоматически хорошо для Украины. Потому что все, что сдерживает возможности России осуществлять агрессию, все, что уменьшает ее ресурсы, то это все нам выгодно… Я уже не знаю, что должна такое сделать Россия, чтобы санкционные механизмы против нее вышли на качественно новый уровень. Они пытались того Навального отравить и, собственно, убить. Он только что вернулся – его посадили в тюрьму. Тысячи людей выходят на протесты – всех заламывают, скручивают руки. Ну, полный беспредел! Мне кажется, что реакция США здесь является абсолютно естественной”, – заявил Кулеба.

(На видео – с 24:10)

Как известно, Алексей Навальный в 2014 году, комментируя захват Россией украинских территорий, заявлял, что “несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ”, “останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины”.

“Крым – это бутерброд с колбасой, или, чтоб его туда-сюда возвращать?” – говорил он.

Впоследствии Навальный сообщил, что в случае победы на президентских выборах проведет в оккупированном Крыму повторный референдум, поскольку “сейчас непонятно, чья территория”.