Соответствующее заявление министр сделал в интервью “Радио Свобода”.
По его словам, “Украина выступает в защиту россиян, которые стремятся к демократическим преобразованиям в своей стране”, а Навальный стал “олицетворением этих перемен”.
“Я принципиально всегда буду выступать в поддержку человека, которого произвольно бросают за решетку по совершенно очевидному политическому кейсу. Когда он выйдет из-за решетки, очевидно, мы будем с ним разбираться, с его взглядами на Крым и на отношения с Украиной. Это другой вопрос. Но права человека должны уважаться. Поэтому дело Навального в этом плане очевидно”, – отметил Кулеба.
Глава МИД также поддержал намерение США ввести санкции за арест Навального.
“Если говорить откровенно и недипломатично, то все, что осложняет жизнь России, автоматически хорошо для Украины. Потому что все, что сдерживает возможности России осуществлять агрессию, все, что уменьшает ее ресурсы, то это все нам выгодно… Я уже не знаю, что должна такое сделать Россия, чтобы санкционные механизмы против нее вышли на качественно новый уровень. Они пытались того Навального отравить и, собственно, убить. Он только что вернулся – его посадили в тюрьму. Тысячи людей выходят на протесты – всех заламывают, скручивают руки. Ну, полный беспредел! Мне кажется, что реакция США здесь является абсолютно естественной”, – заявил Кулеба.
(На видео – с 24:10)
Как известно, Алексей Навальный в 2014 году, комментируя захват Россией украинских территорий, заявлял, что “несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ”, “останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины”.
“Крым – это бутерброд с колбасой, или, чтоб его туда-сюда возвращать?” – говорил он.
Впоследствии Навальный сообщил, что в случае победы на президентских выборах проведет в оккупированном Крыму повторный референдум, поскольку “сейчас непонятно, чья территория”.
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- Российская Федерация объявила дипломатов из Швеции, Польши и Германии persona non grata и предписала им покинуть страну. Дипломаты принимали участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.