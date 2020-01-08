Об этом на брифинге рассказал технический директор МАУ Александр Шафиев, сообщают #Буквы.

“Самолет 2016 года выпуска – середины года. Вышел непосредственно с завода Boeing, до этого нигде не эксплуатировался. Последнюю проверку проходил 6 января, никаких замечаний не было от экипажа – ни по прилете в Тегеран, ни перед вылетом”, – сказал Шафиев.

Напомним, что компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.

По предварительной информации, на борту Boeing-737, который разбился в Иране, находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.