Об этом на брифинге рассказал технический директор МАУ Александр Шафиев, сообщают #Буквы.
“Самолет 2016 года выпуска – середины года. Вышел непосредственно с завода Boeing, до этого нигде не эксплуатировался. Последнюю проверку проходил 6 января, никаких замечаний не было от экипажа – ни по прилете в Тегеран, ни перед вылетом”, – сказал Шафиев.
Напомним, что компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.
По предварительной информации, на борту Boeing-737, который разбился в Иране, находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 177 человек. Выживших нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
- Сообщалось, что крушение самолета Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране могло произойти по техническим причинам.