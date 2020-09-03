Об этом сообщает БелТА.
Такое заявление он сделал на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
“Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси. – ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было”, – сказал Лукашенко.
Лукашенко считает, что фальсификация отравления нужна была для того, чтобы “отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Беларуси”.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ждет от Лукашенко данные, которые он обещал предоставить ФСБ.
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