Covid-19 Украина

обновлено 23.03.2021 в 20:02

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Львовская область переходит в «красную зону»: что запрещено с 25 марта

Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила с 25 марта красный уровень эпидемиологической опасности во Львовской области из-за резкого роста заболеваемости на коронавирус.

Вторник, 23 марта 2021, 20:39

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Так, в соответствии с показателями, по которым определяют регионы со значительным распространением коронавируса, уровень госпитализаций в Львовской области последние три дня составляет от 61,5 до 65,2 на 100 000 населения (при норме 60), а коэффициент обнаружения новых больных – от 26 до 26,8% (при норме 20%).

Таким образом, в красной зоне, где устанавливают жесткий карантин, оказались уже восемь областей и Киев.

Отметим, что городской совет Львова и Львовская ОГА объявили жесткий карантин во Львове и области еще на прошлой неделе из-за роста заболеваемости. 22 марта областная комиссия ТЭБ и ЧС продлила его, как минимум, до 6 апреля и установила ограничения, обязательные для всей области.

Они не отличаются от тех, которые устанавливает государственная комиссия ТЭБ и ЧС в регионах с красным уровнем эпидбезопасности. Однако решение государственной комиссии означает, что жесткий карантин может продлиться и после 6 апреля – если эпидемиологическая ситуация в области не улучшится, и областная комиссия этого изменить не сможет.

Во Львовской области остаются запрещенными:

работа общепита (бары, рестораны, кафе и т.п.), кроме осуществления адресной доставки заказов и заказов на вынос;

работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений;

деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме работы банков, почты, ветеринарных клиник, АЗС, салонов красоты, мастерских по предварительной записи;

работа учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме автоконцерта, автокинотеатров, историко-культурных заповедников;

работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта;

деятельность учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11:00 до 6:00 часов следующих суток (разрешена работа только во время завтраков и питания в гостиничном номере по заказу клиентов);

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений, кроме детсадов, интернатов и 1-4 классов школ.

  • С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
  • 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
  • Максим Степанов впоследствии сообщил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
  • Со вторника, 23 марта, в Киеве начала официально действовать “красная” зона карантина.
  • Более половины украинцев поддерживают введение жесткого карантина (локдауна), если ситуация с коронавирусом COVID-19 в Украине будет ухудшаться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 10 по 12 марта 2021 года.
Теги: карантин, Коронавирус, Львовская область, Немчінов, червона зона

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