Об этом Мендель заявила в программе “Сніданок з 1+1”.

“На протяжении двух недель наши все министерства это коммуницировали и рассказывали, телеканалы тоже рассказывали. Когда был вот этот момент встречи, очень легко манипулировать страхом. И это понятно, что у каждого из нас есть страхи”, – сказала она.

При этом ведущий подчеркнул, что панические настроения успокаиваются, когда Президент выходит с официальным заявлением.

На это Мендель ответила, что Президент “написал пост, который транслировали на больших экранах”.

“Я думаю, что мы прокоммуницировали много. Вчера поехал туда премьер-министр, вчера поехал туда министр внутренних дел. Министр здравоохранения сделала этот поступок и решила остаться на 14 суток. И это много в том смысле, чтобы показать людям: “Я с вами и я не боюсь. И если я не боюсь, то вы тоже не должны бояться”. Я думаю, что это был правильный шаг”, – заявила пресс-секретарь Зеленского на вопрос о том, сделала ли власть выводы на будущее.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.