Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает агентство Reuters.

По его словам, канцлер согласна с замечаниями министра иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, ранее призвал Россию прояснить заболевания оппозиционера.

“Канцлер согласен с заявлениями министра иностранных дел”, – заявил Зайберт.

Однако Зайберт также сказал, что еще слишком рано решать, вводить ли санкции против России в связи с отравлением Навального.