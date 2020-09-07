Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает агентство Reuters.
По его словам, канцлер согласна с замечаниями министра иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, ранее призвал Россию прояснить заболевания оппозиционера.
“Канцлер согласен с заявлениями министра иностранных дел”, – заявил Зайберт.
Однако Зайберт также сказал, что еще слишком рано решать, вводить ли санкции против России в связи с отравлением Навального.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
- В конце августа Россия направила в Министерство юстиции Германии запрос о предоставлении результатов анализов и информацию о предварительном диагнозе оппозиционера Алексея Навального.
- Второго сентября, стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.