Об этом во время судебного заседания Апелляционной палаты ВАКС по делу проинформировал прокурор.
1 декабря НАБУ вручило Максиму Микитасю еще одно подозрение — относительно вероятного предоставления неправомерной выгоды эксперту за занижение стоимости жилого комплекса.
Ранее Микитасю инкриминировали предоставление неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК) эксперту через Татарова. Теперь его подозревают в подстрекательстве эксперта к составлению заведомо ложного вывода.
“21 января во время досудебного расследования в уголовном производстве … прокурор переквалифицировал действия Микитася с ч.3 ст. 369 на ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 384 и сообщил последнему об изменении ранее сообщенного подозрения”, — сказал прокурор.
По мнению экспертов “Центра противодействия коррупции”, это может свидетельствовать о намерениях вывести дело из юрисдикции Высшего антикоррупционного суда. Ранее дело передали в СБУ, но рассмотрение продолжил ВАКС. В случае, если дело не будет касаться коррупционных дел, ее передадут в другой суд.
Ранее “Центр противодействия коррупции” опубликовал якобы черновик законопроекта “относительно оптимизации полномочий органов досудебного расследования”. Документом предлагаются изменения, которые, как считается, позволят генпрокурору забрать дело в отношении заместителя председателя ОПУ Олега Татарова из НАБУ. Татаров уверяет, что это — фейк.
- 29 декабря Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательстве денег. Речь идет о похищении юриста компании, предоставляющей юридические услуги Микитасю, и якобы вымогательстве у него 800 тысяч долларов.
- 31 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Микитасю. 20 января апелляционный суд оставил его под стражей.
- После объявления Микитасю подозрения в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что это может свидетельствовать о возможном давлении на экс-нардепа и блокировании работы Бюро. Там напомнили, что Микитась является обличителем по делу о завладении имуществом Нацгвардии (именно по его показаниям было вручено подозрение заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову).