Офис генерального прокурора изменил подозрение экс-нардепу, бывшему собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент" Максиму Микитасю по делу о подкупе судебного эксперта. В этом деле фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Об этом во время судебного заседания Апелляционной палаты ВАКС по делу проинформировал прокурор.

1 декабря НАБУ вручило Максиму Микитасю еще одно подозрение — относительно вероятного предоставления неправомерной выгоды эксперту за занижение стоимости жилого комплекса.

Ранее Микитасю инкриминировали предоставление неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК) эксперту через Татарова. Теперь его подозревают в подстрекательстве эксперта к составлению заведомо ложного вывода.

“21 января во время досудебного расследования в уголовном производстве … прокурор переквалифицировал действия Микитася с ч.3 ст. 369 на ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 384 и сообщил последнему об изменении ранее сообщенного подозрения”, — сказал прокурор.

По мнению экспертов “Центра противодействия коррупции”, это может свидетельствовать о намерениях вывести дело из юрисдикции Высшего антикоррупционного суда. Ранее дело передали в СБУ, но рассмотрение продолжил ВАКС. В случае, если дело не будет касаться коррупционных дел, ее передадут в другой суд.

Ранее “Центр противодействия коррупции” опубликовал якобы черновик законопроекта “относительно оптимизации полномочий органов досудебного расследования”. Документом предлагаются изменения, которые, как считается, позволят генпрокурору забрать дело в отношении заместителя председателя ОПУ Олега Татарова из НАБУ. Татаров уверяет, что это — фейк.