Верховная Рада Украины продолжила на полгода работу Временной следственной комиссии (ВСК), которая была создана для проверки заявлений бывшего министра финансов Игоря Уманского.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующий проект постановления №4263 подержали 306 народных депутатов.

Речь идет о ВСК “по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины”.

Основанием для создания ВСК стали обнародованные в СМИ заявления Игоря Уманского о том, что из-за схем с НДС госбюджет теряет около 5 млрд гривен ежемесячно. Речь идет о махинациях в налоговой и на таможне.

Как сообщил, выступая с парламентской трибуны, глава ВСК Иван Крулько, комиссией было установлено, что наиболее распространенной схемой уклонения от уплаты НДС является формирование “фиктивного” налогового кредита, который получил название “скрутка”.

Источником возникновения такого “фиктивного” налогового кредита является реализация товара за наличные без какого-либо учета с последующей продажей документов на этот же товар заказчику налогового кредита.

“Объемы “скруток” НДС составляли около 2,5 млрд грн ежемесячно. В общем за период деятельности Государственной фискальной службы Украины и Государственной налоговой службы за январь 2019-го – март 2020 гг. субъектами хозяйствования был сформирован и использован фиктивный НДС в размере не менее 28,686 млрд грн”, – подчеркнул Крулько.

Он уточнил, что покупатели товара с фиктивным НДС “могли иногда и не знать о его фиктивной природе”.

Согласно предварительному отчету, приведенные суммы не являются окончательными – это только потери от одной операции, “скрутки”. Если же рассчитать весь схемный поток налога на добавленную стоимость на каждом звене прохождения, то “сумма будет значительно больше”.

В отчете указано, что в среднем в месяц в таких операциях принимают участие от 100 до 250 налогоплательщиков.

Также были установлены территориальные органы Государственной налоговой службы, на учете которых находится наибольшее количество таких плательщиков – это ГУ ГНС во Львовской, Киевской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Харьковской областях и в Киеве.

Кроме того, следственная комиссия выявила схему невозврата валютной выручки субъектами внешнеэкономической деятельности при осуществлении экспорта. Установлено, что из-за этой схемы в течение 2019 года было экспортировано продукции на сумму 7,9 млрд грн. Условные потери по налогу на прибыль составили 1,4 млрд грн.

В I квартале 2020 года было экспортировано продукции на сумму 1,6 млрд грн (условные потери с налога на прибыль составили 294 млн грн). Указано, что такая проблема возникла из-за несовершенного законодательства.

“Временной следственной комиссией установлено, что государственный бюджет Украины на 2019-й и госбюджет Украины на 2020 год (с января по апрель 2020 года) не были выполнены в полном объеме из-за недостатков в администрировании налогов, сборов и таможенных платежей Государственной фискальной службой, Государственной налоговой службой и Государственной таможенной службой, а также существования схем по искусственному формированию налогового кредита по НДС, недостаточности действий по предотвращению и противодействию контрабанде и уменьшения показателей таможенных платежей”, – подчеркивается в отчете.

ВСК также установила “многочисленные факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей или служебной халатности должностных лиц Государственной фискальной службы Украины и Государственной налоговой службы Украины”.

После презентации предварительного отчета, Верховная Рада решила продлить работу ВСК на полгода, поскольку начатая работа еще не завершена. В частности, необходимо проанализировать деятельность Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы с апреля по декабрь 2020 года.

Предварительный отчет ВСК был принят к сведению.