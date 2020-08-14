Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране.

Об этом сообщила в своем Twitter председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Решение по санкциям было принято в ходе переговоров 27 министров в режиме видеоконференции.

“Хорошо, что министры иностранных дел единодушно согласились выработать дополнительные санкции против виновных. Европа должна активно продвигать свои ценности”, – отметила она.

Кроме того, факт договоренности по санкциям подтвердил в Twitter представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Борель. Он подчеркнул, что в ЕС не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.

“Беларусь: ЕС не принимает результаты выборов. Начинается работа над санкциями в отношении виновных в насилии и фальсификации”, – подчеркнул он.

О результатах переговоров проинформировал и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

“Жители Беларуси продемонстрировали стремление к демократическим переменам. Жестокое подавление мирных протестов и подавление оппозиции недопустимо. В качестве важного шага Евросоюз решил подготовить ограничительные меры против лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов”, – написал он в Twitter.

Как сообщил журналистам по итогам переговоров министр иностранных дел Германии Хайко Маас, Европейский союз намерен ввести санкции против официальных лиц Беларуси, ответственных за жестокое подавление массовых протестов.

“То, что произошло в Беларуси в последние несколько дней, совершенно неприемлемо и требует четкой реакции со стороны ЕС. Мы стремимся поместить определенных лиц, которые известны и принимали участие в преступлениях против мирных демонстрантов, под санкционный режим”, – заявил Маас, которого цитирует Reuters.

Как отмечает агентство со ссылкой на неназванного дипломата, внешнеполитической службе ЕС поручено определить лиц, которые будут внесены в “черный список” и подвергнуты санкциям. Сегодняшняя договоренность стала первым шагом на пути введения санкций.

Согласно данным Reuters, в Евросоюзе ряд стран выступают за решительный ответ властям Беларуси, в первую очередь Австрия, Германия и Швеция. В свою очередь Польша, Чехия, и страны Балтии выступают за посредничество на переговорах между белорусской оппозицией и Лукашенко.

Венгрия скептически относится к введению санкций. В то же время, по словам дипломатов, Будапешт согласится поддержать ограниченный санкционный список лиц, активы которых будут заморожены в ЕС и которым запретят въезд в Евросоюз.

“Черный список” может быть подготовлен и представлен на голосование до конца этого месяца.

Евросоюз впервые ввел санкции против Беларуси в 2004 году. В ЕС ужесточили их в 2011 году из-за нарушений прав человека и демократических стандартов.

Многие из санкций были отменены после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко освободил политических заключенных в 2016 году. Но эмбарго на поставки оружия сохраняется (как и санкции в отношении ряда лиц, связанных с исчезновениями нескольких оппозиционных активистов и журналиста).