В министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.

Об этом сообщают #Буквы.

Во вторник, 29 сентября, пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала пост, в котором заявила, что турецкие истребители F-16 обеспечивали поддержку азербайджанских истребителей Су-25 и турецких беспилотников “Байрактар” во время ударов по армянским населенным пунктам и подразделениям вооруженных сил Армении.

“Истребители F-16 ВВС Турецкой Республики вылетели из аэропорта Гянджа Азербайджана 29 сентября в 10:30, и прикрывали действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении. В этот период собственная авиация выполняла задачи боевого обеспечения частей ПВО ВС Армении. В ходе противовоздушной борьбы многофункциональный истребитель Турецкой Республики F-16 сбил в воздушном пространстве Республики Армения Су-25. Пилот, к сожалению, героически погиб. Многофункциональный истребитель Турецкой Республики F-16 по данным объективного контроля находился на глубине 60 км, на высоте 8200 метров”, — написала она.

30 сентября Министерство национальной обороны Турции заявило, что утверждения армянской стороны об использовании турецких самолетов и беспилотников против Армении не являются правдивыми. В то же время ведомство выразило поддержку Азербайджану.

“Это не что иное, как черная пропаганда, которую собирается поддержать Армению, создав ложное представление о том, что Турция сейчас выступает против Армении. Собственно говоря, эти обвинения никто не воспринимал всерьез, кроме их собственных сторонников. С другой стороны, Вооруженные силы Азербайджана за последние несколько дней показали всему миру, что они обладают способностью и квалификацией самостоятельно добиваться победы, а также решительно и настойчиво освобождать оккупированные территории”, — говорится в сообщении ведомства.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха: что происходит?

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. #Буквы рассказывали историю конфликта.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.