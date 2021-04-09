Молдавский политик, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый обвинил руководство Украины в организации похищения из Молдовы украинского судьи Николая Чауса.

Об этом политик со ссылкой на свои источники сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook. Заявление также приводят телеканал ProTV и молдавский Telegram-канал INDEX.

Усатый напомнил, что ранее Украина направляла Молдове запрос об экстрадиции Чауса, но этот процесс не мог начаться, пока молдавский суд не вынесет решение, что судье отказано в политическом убежище в Молдове.

В конце апреля должно было быть решение суда, а дальше должен был начаться процесс экстрадиции.

“Чаус оказался бы в Украине не позже июня месяца”, – утверждает Усатый.

По его словам, экстренное похищение Чауса было организовано, чтобы сместить фокус внимания с фильма-расследования Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК “Вагнера”.

Усатый утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский “провел разбор”, “кто слил РФ информацию” по “вагнеровцам”, уволил “многих людей из СБУ и в главном управлении разведки Минобороны”.

“И тут они выясняют, что Андрей Ермак является тем, кто слил эту операцию. Уволенные сотрудники были возмущены тем, что, по их мнению, одно из официальных лиц, Андрей Ермак, слил эту операцию русским”, – заявил молдавский политик.

“Почему поспешили украсть Чауса? 15 марта этого года Bellingcat должен был выйти с фильмом-расследованием, в котором должна быть представлена фактура того, что администрация президента Зеленского участвовала в сливе в сторону России… Некоторые украинские силовики по команде Зеленского начали связываться со спецслужбами разных стран мира, говоря: “Ребята, можно это как-то тормознуть?”. Те говорят: “Демократия, нельзя”. Максимум, чего они добились, – Зеленский и его окружение – это перенести на апрель расследование Bellingcat, типа они тоже должны высказать там свою позицию”, – добавил Усатый.

По его утверждению, к организации операции по Чаусу причастно “действующее руководство Украины”. “Я сейчас конкретно говорю про президента Зеленского и украинские спецслужбы”, – уточнил политик

По мнению Усатого, расследование по “вагнеровцам” “просто может уничтожить оставшийся рейтинг президента Зеленского”.

“Поэтому такое событие нужно срочно чем-то перебивать. Очень быстро было принято решение (по похищению Чауса, – ред.)… Почему группа, которая физически участвовала в похищении Чауса, заехала в Молдову 24 марта? Они спешили, у них не было времени”, – заявил политик.

Усатый отметил, что в операции по похищению непосредственно участвовали офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины и сотрудники Службы безопасности.

“Они приезжают в Молдову, получают команду срочно эвакуировать Чауса. В операции участвовали офицеры Главного управления разведки Министерства обороны, участвовала СБУ. Соучастниками поневоле стали наши чайники из Службы информации и безопасности Молдовы”, – заявил политик.

По информации Усатого, три месяца тому назад спецслужбы Украины “начали официально сотрудничать с молдавским СИБ на тему Чауса”.

“Украинцы направили массу запросов в молдавский СИБ, провели какие-то встречи. Была масса телефонных переговоров между спецслужбами Украины и Молдовы”, – рассказал он.

Усатый утверждает, что Служба информации и безопасности Молдовы разрешила организовать прослушку Чауса, “установить наружку” и передавала другие данные (о месте жительства и так далее). В итоге “у украинской стороны была вся необходимая информация для его похищения”.

При этом Усатый настаивает, что молдавские спецслужбы не понимали истинной цели таких запросов украинской стороны и не участвовали в похищении Чауса.

Политик также утверждает, что к операции по судье “были привлечены некоторые, назовем их, спортсмены, представители криминальных группировок, которые также контролировались украинскими спецслужбами”.

“Нет претензий к исполнителям, потому что офицеры украинских спецслужб выполняли команду своего руководства. Они были на работе, они были в командировке. Эвакуировали объект, который родина приказала вернуть домой максимально быстро любыми путями”, – заявил Усатый.

Политик также обвинил президента Молдовы Майю Санду в бездействии. По мнению Усатого, она должна была отозвать посла Молдовы из Украины и инициировать вручение ноты протеста украинскому послу.

“Майя Санду… ни слова не говорит про руководство Украины. Вы сегодня обязаны после того, как было установлено, что это были офицеры украинских спецслужб, отозвать посла Республики Молдова в Украине. Нужно вызвать посла Украины в Молдове и вручить ему ноту протеста. Вот так должен делать лидер государства… Но сегодня покрывать руководство Украины в организации похищения Чауса – это вы уже становитесь соучастником”, – подчеркнул Усатый.

По его данным, Чаус “продолжает в данный момент находиться под контролем Главного управления разведки Минобороны (Украины, – ред.)”.

“Как только выйдет Bellingcat с изменой родине, поверьте мне: в этом момент покажут Чауса… Но я сомневаюсь, что разоблачения Чауса смогут перебить документальное расследование Bellingcat. Зеленский говорил Порошенко, что он будет его приговором. Но Bellingcat может стать приговором для Зеленского”, – считает Усатый.

Он добавил, что украинская сторона должна открыто извиниться перед Молдовой за этот инцидент.

Стоит отметить, что ранее расследователи RISE Moldova и “Слидство.Инфо” также сообщили, что, по их данным, группа украинцев, которых молдавские правоохранители проверяют на причастность к похищению судьи Николая Чауса, связаны с украинскими спецслужбами и силовиками. Журналисты получили от источников в молдавских правоохранительных органах фото загранпаспортов десяти украинцев, которые фигурируют в деле о похищении.

По данным журналиста Юрия Бутусова, похищением Чауса занимались работники ГУР Минобороны Украины. Однако эту операцию не согласовали с Молдовой, хотя эта страна считается дружественной, а ее спецслужбы могли бы помочь успешной реализации планов украинских служб. К тому же в Молдове 22 апреля должен был заседать Верховный суд по предоставлению бывшему судье политического убежища, и шансов выиграть процесс по экстрадиции у Чауса не было.

По данным Бутусова, целью операции является попытка каким-то образом установить причастность к вывозу Чауса за границу экс-начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы, пока не вышел фильм Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию “вагнеровцев”. Ранее Бурба дал показания по операции с “вагнеровцами”, и теперь на Банковой ищут на него компромат.

Кто такой Чаус и известно о его похищении?

Николай Чаус — бывший судья Днепровского райсуда Киева, известный тем, что принимал решение против Автомайдана и подлежал люстрации, но люсрирован не был.

9 августа 2016 года детективы НАБУ поймали Николая Чауса на взятке в $150 тысяч. На месте передачи взятки изъяли стеклянную банку, куда судья спрятал деньги. Судью задержали, поскольку, согласно Конституции, у него был судейский иммунитет.

Высший совет правосудия 28 ноября 2017 года уволил Николая Чауса с должности судьи Днепровского районного суда Киева. В октябре того же года Интерпол объявил Чауса в розыск.

С тех пор он находился в Молдове. 11 июля президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Молдовы посодействовать в экстрадиции Николая Чауса.

3 апреля адвокат Чауса Юлиан Балан рассказал, что его клиента похитила в Кишиневе группа неизвестных вооруженных мужчин. На это отреагировала президент Молдовы Майя Санду. Также было опубликовано видео, на котором, как предполагается, зафиксирован момент похищения.

Впоследствии СМИ Молдовы со ссылкой на Telegram-канал “Индекс”, приближенный к молдавским социалистам, заявили, что Чауса вывезли в Украину на авто Toyota RAV 4, которое, как заявлено, принадлежит посольству Украины.

Затем тот же канал сообщил, что якобы за рулем Toyota RAV 4 находился военный атташе посольства Сергей Сметанюк, мандат которого истекает 9 апреля.