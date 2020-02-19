Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
В частности, пять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:
- неподалеку Марьинки — из станкового противотанкового гранатомета — 12 выстрелов;
- рядом с Лебединским — из миномета калибра 82 мм противник выпустил 15 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку Славного — работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия;
- рядом с Васильевкой — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Широкино — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Два обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:
- в районе населенного пункта Луганское – с 82-мм миномета враг выпустил 6 мин, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета;
- рядом с Ореховым – с миномета калибра 120 мм – 6 мин.
“Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксировано активность снайперской пары. … Сегодня, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — сообщили в штабе.
Напомним, 18 февраля под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). Во время сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.
- Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство из-за сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе. СБУ уже начала расследование.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку оккупантов на Донбассе, назвав ее попыткой сорвать мирный процесс.
- Лидер фракции “Слуги народа” Давид Арахамия усомнился в том, какая из сторон утром 18 февраля начала наступление возле Золотого на Донбассе.