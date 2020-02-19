Из-за обстрелов российских незаконных вооруженных формирований на Донбассе, сегодня, 19 февраля, был ранен украинский защитник.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, пять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:

неподалеку Марьинки — из станкового противотанкового гранатомета — 12 выстрелов;

рядом с Лебединским — из миномета калибра 82 мм противник выпустил 15 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Славного — работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия;

рядом с Васильевкой — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Широкино — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:

в районе населенного пункта Луганское – с 82-мм миномета враг выпустил 6 мин, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета;

рядом с Ореховым – с миномета калибра 120 мм – 6 мин.

“Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксировано активность снайперской пары. … Сегодня, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — сообщили в штабе.

Напомним, 18 февраля под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). Во время сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.