Об этом сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

“Наблюдательный совет ОПЗ отменил конкурс на отбор давальца несмотря на привлекательные предложения участников. Как я и говорил заранее Наблюдательный совет намеренно создавал условия для срыва конкурса. Надеюсь, что эти факты в ближайшее время будут изучаться правоохранительными органами”, – говорится в сообщении.

Щуриков подчеркнул, что если бы было принято предложение “Укрнефтебурение”, то этот договор предоставил бы возможность не только исправить финансовое положение ОПЗ, но и рассчитаться с большим количеством задолженности.

Напомним, что в конкурсе на поставку давальческого сырья на Одесский припортовый завод победила компания “Укрнефтебурение”. Компания предоставила лучшее ценовое предложение за переработку тонны карбамида – $77, за аммиак – $39,5.