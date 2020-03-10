Об этом сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.
“Наблюдательный совет ОПЗ отменил конкурс на отбор давальца несмотря на привлекательные предложения участников. Как я и говорил заранее Наблюдательный совет намеренно создавал условия для срыва конкурса. Надеюсь, что эти факты в ближайшее время будут изучаться правоохранительными органами”, – говорится в сообщении.
Щуриков подчеркнул, что если бы было принято предложение “Укрнефтебурение”, то этот договор предоставил бы возможность не только исправить финансовое положение ОПЗ, но и рассчитаться с большим количеством задолженности.
Напомним, что в конкурсе на поставку давальческого сырья на Одесский припортовый завод победила компания “Укрнефтебурение”. Компания предоставила лучшее ценовое предложение за переработку тонны карбамида – $77, за аммиак – $39,5.
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