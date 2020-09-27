#Буквы собрали самые трагические катастрофы украинской военной авиации после 2013 года.
Катастрофа Ан-24 в Донецке
В феврале 2013 года в Донецке самолет “Южных авиалиний”, чартером перевозил из Одессы футбольных болельщиков, приземлился в нескольких метрах от взлетно-посадочной полосы, раскололся пополам и загорелся.
Из 52 человек на борту (включая членов экипажа) пятеро погибли, 26 обратились за медицинской помощью, из них девять были госпитализированы.
Теракт Ми-8 в Славянске
Фото: Мі-8МТ перед вылетом, 29 мая 2014
29 мая 2014, во время войны на востоке Украины, примерно в 12:30 дня был сбит украинский вертолет Ми-8МТ в пределах Славянска. Исполнителями были наемники из российской диверсионной группы в составе формирования террористической организации ДНР.
Погибли 12 человек.
Катастрофа Ил-76 в Луганске
14 июня 2014, во время войны на востоке Украины, примерно в 1:00 ночи был сбит украинский Ил-76 неподалеку Луганска. Исполнителями были наемники из российской диверсионной группы ППК “Вагнер”.
Военно-транспортный самолет Ил-76 из состава 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил ВСУ летел в составе конвоя из трех самолетов в аэропорт “Луганск”. Самолет должен был садиться вторым, однако при посадке он был сбит из ПЗРК “Игла”. На борту самолета находились 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. В результате обстрела все они погибли.
Прокуратура Украины в тот же день квалифицировала произошедшее как теракт.
Теракт Ан-26 под Луганском
Атака 14 июля 2014 на самолет военно-транспортной авиации Украины Ан-26 Вооруженных сил Украины во время войны на востоке Украины.
Самолет, на борту которого находились восемь военных, направлялся в Луганский аэропорт с продуктами питания. Погибли двое членов экипажа. Они ценой собственной жизни отвели самолет от населенного пункта.
Независимое расследование установило, что самолет был сбит на высоте 6500 м зенитным ракетным комплексом “Бук” Вооруженных сил РФ с российской территории.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
- Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета АН-26 у в Харьковской области.
- Президент Владимир Зеленский подписал указ № 410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.
- Семьи погибших в катастрофе АН-26 получат по 1,5 млн грн компенсации. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.
- Следственная группа назначила уже более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей. Тем временем одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, сняла момент падения самолета с курсантами.