Падение самолета возле Чугуева - уже вторая масштабная авиакатастрофа с украинским самолетом в этом году, не учитывая легкомоторную авиацию.

#Буквы собрали самые трагические катастрофы украинской военной авиации после 2013 года.

Катастрофа Ан-24 в Донецке

В феврале 2013 года в Донецке самолет “Южных авиалиний”, чартером перевозил из Одессы футбольных болельщиков, приземлился в нескольких метрах от взлетно-посадочной полосы, раскололся пополам и загорелся.

Из 52 человек на борту (включая членов экипажа) пятеро погибли, 26 обратились за медицинской помощью, из них девять были госпитализированы.

Теракт Ми-8 в Славянске

Фото: Мі-8МТ перед вылетом, 29 мая 2014

29 мая 2014, во время войны на востоке Украины, примерно в 12:30 дня был сбит украинский вертолет Ми-8МТ в пределах Славянска. Исполнителями были наемники из российской диверсионной группы в составе формирования террористической организации ДНР.

Погибли 12 человек.

Катастрофа Ил-76 в Луганске

14 июня 2014, во время войны на востоке Украины, примерно в 1:00 ночи был сбит украинский Ил-76 неподалеку Луганска. Исполнителями были наемники из российской диверсионной группы ППК “Вагнер”.

Военно-транспортный самолет Ил-76 из состава 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил ВСУ летел в составе конвоя из трех самолетов в аэропорт “Луганск”. Самолет должен был садиться вторым, однако при посадке он был сбит из ПЗРК “Игла”. На борту самолета находились 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. В результате обстрела все они погибли.

Прокуратура Украины в тот же день квалифицировала произошедшее как теракт.

Теракт Ан-26 под Луганском

Атака 14 июля 2014 на самолет военно-транспортной авиации Украины Ан-26 Вооруженных сил Украины во время войны на востоке Украины.

Самолет, на борту которого находились восемь военных, направлялся в Луганский аэропорт с продуктами питания. Погибли двое членов экипажа. Они ценой собственной жизни отвели самолет от населенного пункта.

Независимое расследование установило, что самолет был сбит на высоте 6500 м зенитным ракетным комплексом “Бук” Вооруженных сил РФ с российской территории.