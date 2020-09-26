Катастрофа самолета в Харьковской области: семьи погибших получат по 1,5 млн грн компенсации

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабинета Министров.
Правительство приняло распоряжение о выделении единовременной денежной помощи в размере 1 млн 576 тыс. грн семьям погибших. Выплаты предусмотрены по закону Украины о социальной защите военнослужащих и членов их семей. Он предусматривает осуществление выплат в случае гибели военнослужащего.
Кроме того правительственная комиссия во главе с Олегом Уруским должна подготовить отчет по результатам своей работы до 25 октября.
Для обеспечения объективного расследования Шмыгаль поручил министру обороны Андрею Тарану отстранить от исполнения служебных обязанностей должностных лиц, которые были вовлечены в организацию полета.
Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.
В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.
По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.
Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.
- По последней информации, в самолете находились не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27 — одного из курсантов не допустили к полету. Из них 22 погибли, 2 ранены, судьба троих остается неизвестной.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
- Число погибших в авиакатастрофе военного самолета вблизи Чугуева Харьковской области возросло до 26 человек.
- Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета АН-26 у в Харьковской области.