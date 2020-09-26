Катастрофа самолета в Харьковской области: семьи погибших получат по 1,5 млн грн компенсации

Авиакатастрофа, произошедшая 25 сентября у Чугуева, унесла жизни 26 человек. Семьи военных получат от государства одноразовую компенсацию.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабинета Министров.

Правительство приняло распоряжение о выделении единовременной денежной помощи в размере 1 млн 576 тыс. грн семьям погибших. Выплаты предусмотрены по закону Украины о социальной защите военнослужащих и членов их семей. Он предусматривает осуществление выплат в случае гибели военнослужащего.

Кроме того правительственная комиссия во главе с Олегом Уруским должна подготовить отчет по результатам своей работы до 25 октября.

Для обеспечения объективного расследования Шмыгаль поручил министру обороны Андрею Тарану отстранить от исполнения служебных обязанностей должностных лиц, которые были вовлечены в организацию полета.