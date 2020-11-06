Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как известно, по квоте Рады на данный момент остается два вакантных места судей КСУ.
Сегодня на заседании нардепы рассмотрели четыре кандидатуры на должность судьи КСУ: Юрия Павленко, Ольги Боднар-Петровской, Натали Денисенко и Николая Серого.
В ходе рейтингового голосования Павленко набрал наибольшее количество голосов – 154. Однако в финальном голосовании за него проголосовало лишь 100 нардепов.
После этого спикер Парламента Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить повторный конкурс по выбору претендентов на должность судьи КСУ.
“Согласно части десятой статьи 208-4 Регламента Верховной Рады, прошу профильный комитет подготовить проведение повторного конкурса на должность судей Конституционного Суда Украины”, – сказал он.
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