На сегодняшнем заседании Верховной Рады народные депутаты обратились с совместным заявлением к судьям Конституционного суда Украины (КСУ), которые приняли скандальное решение по е-декларированию. Депутаты потребовали от них уйти в отставку.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, к трибуне вышли десятки народных депутатов. Заявление зачитал с трибуны нардеп от “Слуги народа” Александр Бакумов.

“Подтверждая приверженность идеалам и принципам демократии, верховенства права, уважения и защиты прав человека, учитывая исключительно важную роль, которую призван играть Конституционный суд Украины, подчеркивая важность обеспечения общественного доверия к КСУ.., осознавая важность функционирования эффективных механизмов предотвращения и противодействия коррупции в Украине, учитывая решение Конституционного суда № 13-р/2020 от 27 октября 2020 года и его влияние на часть антикоррупционного законодательства, что несет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине и ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, стремясь избежать подобных ситуаций в будущем, народные депутаты Украины, которые подписали это заявление..: призывают судей Конституционного суда Украины, которые поддержали решение № 13-р/2020 от 27 октября.., сложить с себя полномочия судьи Конституционного суда Украины по собственному желанию или же подать в отставку немедленно!” – подчеркивается в заявлении.

Так, нардепы требуют, чтобы в отставку подали следующие судьи: глава КСУ Александр Тупицкий, судьи Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Александр Касминин, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Владимир Мойсык, Сергей Сас, Игорь Слиденко, Петр Филюк, Галина Юровская.

Также нардепы призвали КСУ “принять все необходимые меры по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного Украинским государством европейского и евроатлантического курса”.

Стоит отметить, что ранее сегодня нардепы собирали подписи под заявлением Верховной Рады к судьям КСУ.

Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.

29 октября Кабинет Министров Украины обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников. Впоследствии Национальное агентство по предупреждению коррупции вернуло доступ к единому реестру электронных деклараций.