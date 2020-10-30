Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.

Соответствующее предложение предусмотрено “Проектом Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводства” №4288.

В президентском проекте закона две статьи: “Неправосудность решения, принятого в собственных интересах” и “Восстановление конституционного судопроизводства”.

Во-первых, Зеленский предлагает признать решение КСУ от 27 октября 2020 года “ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов”.

Кроме того, инициируется возврат редакцией закона “О предотвращении коррупции” и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

Во-вторых, он предлагает прекратить полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия скандального решения.

Но, согласно Конституции, таким образом нельзя прекратить полномочия судей КСУ. Существует четкий перечень оснований для их увольнения. Изменить состав КСУ можно только с согласия самих судей. Для этого нужно не менее двух третей от конституционного состава суда.

Уволить судью КСУ можно на таких основаниях: неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья; нарушение требований относительно несовместимости; совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями и подачи заявления об отставке.

Как сообщалось ранее, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения Конституционного суда, который отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.