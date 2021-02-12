Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.
В пятницу, 12 февраля, состоялось заседание Нацсовета. Было принято решение о проведении внеплановой проверки телеканала “НАШ”, владельцем и основателем которого является бывший глава политсовета партии “За життя” (до объединения политсилы с ОО “Украинский выбор” кума Путина Виктора Медведчука) и руководитель партии “Наши”, экс-нардеп от “Партии регионов” Евгений Мураев.
Причиной для этого стал эфир от 15 декабря (с повтором 16 декабря) передачи “Марафон” с участием Азарова. Бывший премьер в диалоге с ведущими отрицал участие в конфликте на Донбассе вооруженных сил Российской Федерации и возлагал ответственность за агрессию РФ против Украины на Вооруженные силы Украины.
“В этом есть признаки разжигания розни и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины”, — считает Нацсовет.
Кроме прочего Азаров заявлял о том, что суд в Гааге якобы признал, что конфликт является гражданским, что является ложью.
“Ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на эти и подобные высказывания, тем самым проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию”, — отмечает Нацсовет.
Регулятор дополнительно подчеркивает, что Азаров регулярно появляется в эфире. Соответственно, приглашая его, руководство телеканала сознательно формирует направление редакционной политики на разжигании вражды и распространении фейков.
Напомним, ранее “НАШ” уже неоднократно привлекал внимание регулятора. В частности, канал уже был оштрафован на 106 тысяч гривен за интервью с Азаровым. За трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина канала было объявлено предупреждение. Кроме того, из-за живой трансляции с террористами “Л/ДНР” проводились проверки.
- После применения санкций против нардепа “Оппозиционной платформы — За життя” Тараса Козака и телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, принадлежащих ему, идет дискуссия вокруг необходимости блокировки телеканала “Наш”.
- Напомним, 4 февраля у здания телеканала “Наш”, что на улице Жилянской в Киеве, проходила акция протеста. Протестующие требовали закрыть телеканал. Закончилось столкновениями между протестующими и правоохранителями. Полиция открыла 2 уголовных производства.
- Вечером в субботу, 6 февраля, у здания телеканала “Наш” в Киеве снова собрались протестующие.