Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу "Наш" еще одну проверку из-за распространения в передаче "Марафон" бывшим премьером (2010-2014) Николаем Азаровым пропаганды страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

В пятницу, 12 февраля, состоялось заседание Нацсовета. Было принято решение о проведении внеплановой проверки телеканала “НАШ”, владельцем и основателем которого является бывший глава политсовета партии “За життя” (до объединения политсилы с ОО “Украинский выбор” кума Путина Виктора Медведчука) и руководитель партии “Наши”, экс-нардеп от “Партии регионов” Евгений Мураев.

Причиной для этого стал эфир от 15 декабря (с повтором 16 декабря) передачи “Марафон” с участием Азарова. Бывший премьер в диалоге с ведущими отрицал участие в конфликте на Донбассе вооруженных сил Российской Федерации и возлагал ответственность за агрессию РФ против Украины на Вооруженные силы Украины.

“В этом есть признаки разжигания розни и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины”, — считает Нацсовет.

Кроме прочего Азаров заявлял о том, что суд в Гааге якобы признал, что конфликт является гражданским, что является ложью.

“Ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на эти и подобные высказывания, тем самым проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию”, — отмечает Нацсовет.

Регулятор дополнительно подчеркивает, что Азаров регулярно появляется в эфире. Соответственно, приглашая его, руководство телеканала сознательно формирует направление редакционной политики на разжигании вражды и распространении фейков.

Напомним, ранее “НАШ” уже неоднократно привлекал внимание регулятора. В частности, канал уже был оштрафован на 106 тысяч гривен за интервью с Азаровым. За трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина канала было объявлено предупреждение. Кроме того, из-за живой трансляции с террористами “Л/ДНР” проводились проверки.