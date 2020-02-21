Об этом заявил во время доклада в Верховной Раде заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль, сообщает корреспондент #Букв.
“Люди находятся, действительно, не в пятизвездочном отеле… Граждане размещены в номерах по двое. Они обеспечены горячим питанием. Питание готовится не в этом санатории, а по принципу кейтеринга. Пищу люди принимают из одноразовой посуды, которая впоследствии собирается и после обеззараживания утилизируется”, – отметил Коваль.
“Канализационная система является отдельной, как и водоснабжение. Обработка сточных вод происходит так же, как и в инфекционных больницах во время усиленного режима”, – добавил замминистра.
По его словам, в Украине ранее подготовили сразу несколько мест для эвакуации людей из Китая, однако их не разглашали для “предупреждения распространения панических настроений”.
Коваль уточнил, что эвакуированные люди “будут нуждаться в психологической помощи”. В связи с этим Минздрав коммуницирует с Красным Крестом, чтобы привлечь психологов.
Комментируя вчерашние события в Новых Санжарах Полтавской области, Коваль заявил, что все это произошло “не без участия посторонних лиц”.
“Напоминаю, что мы сегодня находимся в состоянии гибридной войны”, – отметил он.
Ранее эвакуированная из Китая украинка Александра Волкова обнародовала в Instagram Stories видео из комнаты медцентра в Новых Санжарах Полтавской области.
По словам девушки, ее поселили в комнату, где дверь не закрывается, а душ ударил ее током.
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У санаторії “Нові Санжари” все дуже погано…
Не та, блін, Конча-Заспа, яку обіцяв Зеленський 👎
Опубліковано Букви Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.
- Накануне эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.