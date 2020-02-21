Эвакуированные из Китая украинцы и граждане других государств сейчас находятся "не в 5-звездочном отеле", но размещены в номерах по двое и обеспечены горячим питанием.

Об этом заявил во время доклада в Верховной Раде заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль, сообщает корреспондент #Букв.

“Люди находятся, действительно, не в пятизвездочном отеле… Граждане размещены в номерах по двое. Они обеспечены горячим питанием. Питание готовится не в этом санатории, а по принципу кейтеринга. Пищу люди принимают из одноразовой посуды, которая впоследствии собирается и после обеззараживания утилизируется”, – отметил Коваль.

“Канализационная система является отдельной, как и водоснабжение. Обработка сточных вод происходит так же, как и в инфекционных больницах во время усиленного режима”, – добавил замминистра.

По его словам, в Украине ранее подготовили сразу несколько мест для эвакуации людей из Китая, однако их не разглашали для “предупреждения распространения панических настроений”.

Коваль уточнил, что эвакуированные люди “будут нуждаться в психологической помощи”. В связи с этим Минздрав коммуницирует с Красным Крестом, чтобы привлечь психологов.

Комментируя вчерашние события в Новых Санжарах Полтавской области, Коваль заявил, что все это произошло “не без участия посторонних лиц”.

“Напоминаю, что мы сегодня находимся в состоянии гибридной войны”, – отметил он.

Ранее эвакуированная из Китая украинка Александра Волкова обнародовала в Instagram Stories видео из комнаты медцентра в Новых Санжарах Полтавской области.

По словам девушки, ее поселили в комнату, где дверь не закрывается, а душ ударил ее током.

Санаторій “Нові Санжари” Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvu У санаторії “Нові Санжари” все дуже погано… Не та, блін, Конча-Заспа, яку обіцяв Зеленський 👎 Опубліковано Букви Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.