Следующим премьер-министром Украины с наибольшей вероятностью будет Денис Шмыгаль, который с начала февраля 2020 года занимает пост вице-премьера – министра развития общин и территорий.

Об этом сообщили в комментарии #Буквам нардепы от “Слуги народа” на условиях анонимности.

Кроме того, в Правительстве могут остаться глава МВД Арсен Аваков, вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, а также министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

“Решение принимают не здесь, а сейчас на Банковой. Скорее всего, это будет Шмыгаль. Кроме него, из старого состава останутся Аваков, Федоров и Дубилет”, – сообщил один из депутатов.

При этом министра образования Анну Новосад, скорее всего, тоже уволят.

На вопрос, почему фракцию собирают в “Катрусином кинозале” Верховной Рады (неофициальное название для зала, где проходят согласительные советы), а не в КВЦ “Парковый”, депутат ответил:

“Чтобы быстрее. Они когда стоят и душно, меньше вопросов задают. Президент приедет, прочитает фамилии, все похлопают и уйдут”.

“Это Арахамия такое любит”, – пояснил другой нардеп.