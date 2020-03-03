Об этом сообщили в комментарии #Буквам нардепы от “Слуги народа” на условиях анонимности.
Кроме того, в Правительстве могут остаться глава МВД Арсен Аваков, вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, а также министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.
“Решение принимают не здесь, а сейчас на Банковой. Скорее всего, это будет Шмыгаль. Кроме него, из старого состава останутся Аваков, Федоров и Дубилет”, – сообщил один из депутатов.
При этом министра образования Анну Новосад, скорее всего, тоже уволят.
На вопрос, почему фракцию собирают в “Катрусином кинозале” Верховной Рады (неофициальное название для зала, где проходят согласительные советы), а не в КВЦ “Парковый”, депутат ответил:
“Чтобы быстрее. Они когда стоят и душно, меньше вопросов задают. Президент приедет, прочитает фамилии, все похлопают и уйдут”.
“Это Арахамия такое любит”, – пояснил другой нардеп.
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