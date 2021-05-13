Журналіст видання #Букви не зміг потрапити на засідання суду щодо обрання міри запобіжного заходу одному з лідерів “Опозиційної платформи - За життя” Віктору Медведчуку. Його не пропустила охорона політика.

Про це повідомляють #Букви.

Ще до приїзду Медведчука біля суду з’явилися його однопартійці, зокрема Ілля Кива, та молодики спортивної статури, які фактично оточили територію біля входу.

Водночас охорона Медведчука відштовхувала журналістів. При цьому поліціянти ніяк на це не реагували.

Сам Медведчук перед засіданням заявив, що молодики, які блокували роботу журналістів, не є його охороною, а “патріотами ОПЗЖ”, прихильниками партії.

Після цього політик зайшов у будівлю суду, а його охоронці, чи то пак “патріоти ОПЗЖ”, розпочали “процес відбору” представників преси, яким буде дозволено пройти до зали засідань. Журналіста #Букв вирішили не пускати, попри те, що було подано відповідний документ. У кореспондента видання “Шарій.нет” проблем із входом не виникло.

Ба більше, охоронець Медведчука застосував фізичну силу до нашого кореспондента, придавивши рукою шию. Інцидент вдалося зафіксувати на відео.

Що відомо про підозру Медведчуку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Того ж дня відбувся брифінг, на якому очільниця ОГП та голова СБУ Іван Баканов повідомили, що Козака та Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на території Криму. Це пов’язано із трьома інцидентами, детальніше про які ми розповідали в матеріалі.

За словами Баканова, Тарас Козак переховується на території Росії. Щодо Медведчука в СБУ спершу заявляли, що він перебуває в Україні, але його шукають задля вручення підозри.

12 травня нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли до Офісу генерального прокурора. Венедіктова спершу відмовилася їх прийняти, оскільки була зайнята важливою телефонною розмовою.

Пізніше Медведчук, спілкуючись з журналістами після візиту до Офісу генпрокурора, заявив, що підозру йому не вручили, але надали можливість ознайомитися із її текстом.

“Підозру, як нам сказали, направили вчора у Секретаріат ВР та за моєю адресою проживання”, – сказав Медведчук.

Водночас нардеп переконував, що ані у ВРУ, ані за його домашньою адресою отримано тексту підозри не було.

Офіс генпрокурора у своєму сповіщення наголосив, що повідомлення про підозру відбулося ще 11 травня. Відповідно, з того часу Медведчук є підозрюваним у справі, кажуть в Офісі.

Офіс також сповістив, що Медведчуку було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про дату судового засідання, де розглядатиметься відповідне клопотання, наразі невідомо. Воно має відбутися впродовж 72 годин після отримання ним відповідного клопотання.

За словами очільника Служби безпеки України Івана Баканова, народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Тарас Козак переховується на території Росії.

Щодо Медведчука в СБУ спершу заявляли, що він перебуває в Україні, але його шукають. Однопартієць Віктора Медведчука Ренат Кузьмін запевняв, що той перебуває в Україні й має намір доводити свою невинуватість.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) називала висування підозр Медведчуку та Козаку “помстою та розправою”.