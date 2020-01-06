Об этом #Буквам сообщили в самом издании.
“Официального заявления о визите президента Украины с оманской стороны нет. Мы также следим за его визитом, и это похоже на частный отпуск + некоторые встречи. Мы обязательно дадим обновленную информацию, как-только появится официальное заявление”, – заявил журналист издания Винод Наир (Vinod Nair).
Ежедневное издание Oman Observer основано в 1981 году. Сейчас его главным редактором является Абдулла бин Салим аль-Шуэйли. Главный офис Oman Observer находится в районе Руви – это коммерческий центр и главный деловой район Маската (столицы Омана).
Ранее #Буквы сообщали, что средства массовой информации Султаната Оман ничего не написали о визите Владимира Зеленского в эту страну и о его встрече с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
- Ранее издание “Страна.ua” опубликовало фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
- После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.
- Партия “Европейская солидарность” готовит запрос в Офис Президента Украины и Министерство иностранных дел относительно поездки Президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Оман встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касыма Сулеймани.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршид, во время которой обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество стран.