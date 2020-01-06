Oman Observer, одно из ведущих англоязычных изданий Султаната Оман, сообщило, что с оманской стороны ранее не было никаких анонсов относительно визита на высшем уровне Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом #Буквам сообщили в самом издании.

“Официального заявления о визите президента Украины с оманской стороны нет. Мы также следим за его визитом, и это похоже на частный отпуск + некоторые встречи. Мы обязательно дадим обновленную информацию, как-только появится официальное заявление”, – заявил журналист издания Винод Наир (Vinod Nair).

Ежедневное издание Oman Observer основано в 1981 году. Сейчас его главным редактором является Абдулла бин Салим аль-Шуэйли. Главный офис Oman Observer находится в районе Руви – это коммерческий центр и главный деловой район Маската (столицы Омана).

Ранее #Буквы сообщали, что средства массовой информации Султаната Оман ничего не написали о визите Владимира Зеленского в эту страну и о его встрече с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.