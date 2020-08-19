Представители белорусской оппозиции заявили, что выступают за "хорошие отношения" как со странами Евросоюза, так и с Россией.

Такие заявления прозвучали во время пресс-конференции членов координационного совета по трансферу власти в Беларуси, создание которого инициировала оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Так, член совета Мария Колесникова заверила, что о прекращении отношений Беларуси с РФ речь не идет.

“Сейчас идут манипуляции от президента нашей страны (Александра Лукашенко, – ред.) о том, что мы якобы пытаемся каким-то образом испортить отношения с Россией. Хочу всех заверить – наша официальная позиция: мы будем поддерживать дружеские взаимовыгодные отношения, прагматичные, кристальные, транспарентные – для всех. Нам выгодно общаться со всеми нашими странами-партнерами: как с Российской Федерацией, так и с Украиной, так и со странами Евросоюза”, – отметила она.

В свою очередь член совета, экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко сообщил, что оппозиция не заинтересована в ухудшении отношений с РФ.

“Мы постоянно пытаемся оправдаться перед Россией, что мы не хотим испортить отношения. Но я не знаю, почему создается такое впечатление… Я сказал бы так: последний политик в Беларуси будет тот, кто предложит построить стену между Беларусью и Россией. Почему? А потому что наш экспорт — 50% — это Российская Федерация. Ключевые ресурсы мы получаем из РФ. Это абсолютно прагматично, и это обусловлено банальной, самой базовой, самой глубокой прагматикой — иметь самые добрые отношения с Россией”, – подчеркнул он.

Латушко добавил, что Беларуси также нужны хорошие отношения с Евросоюзом.

“Почему мы должны иметь плохие отношения с Евросоюзом? Мы заинтересованы иметь великолепные отношения с ЕС. Потому что там второй рынок сбыта для наших товаров. По разным оценкам, 30–35 %. Там технологии, там ресурсы. Как в России, так и в Европе финансовые ресурсы, которые могут подпитать нашу экономику. Потому наш интерес — иметь хорошие отношения и с Россией, и с ЕС“, – подчеркнул он.

По словам Латушко, очень важно, “чтобы Беларусь имела добрые отношения со всеми соседями”.

“Мы устали от того, что у нас враги. То враги с Запада, то самолеты взлетают из Литвы, то у нас враг появляется в Российской Федерации. Мы заинтересованы быть крепким мостом, стоящим на хороших сваях из великолепного бетона самого высокого качества, который соединяет Россию и Западную Европу – потому что мы тоже часть Европы, так же, как и РФ. Соединяет и дает возможность движения товаров, капиталов, ресурсов. Это наша цель“, – объявил он.

Кроме того, Латушко выразил мнение, что Европейский Союз и Россия должны стать гарантами безопасности координационного совета для обеспечения передачи власти в Беларуси, информирует белорусская редакция “Радио Свобода”.

Он также не исключил, что и Украина может принять участие в разрешении политического кризиса в Беларуси.

“Могу сказать гипотетически: если мы участвовали в формировании минского диалога по украинско-российской повестке, почему Украине не участвовать в соответствующем диалоге в Беларуси?” – сказал он.

(На видео – с 15:25 и 40:40)