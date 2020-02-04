Количество зараженных коронавирусом 2019-nCoV из Китая превысило отметку 19 тысяч. При этом количество летальных случаев равно 425.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Органы здравоохранения провинции Хубэй проинформировали о том, что у них количество смертей зафиксировано на отметке 414. Общее количество зараженных – 13,5 тысяч человек.

В целом, за сутки в Китае умерли 64 пациента, зараженных коронавирусом.

Всего в Китае умерли 425 человек.

Летальный случай также зафиксирован на Филиппинах.

Кроме этого, за прошедшие сутки было подтверждено 2345 новых случаев заражения.

Среди госпитализированных пациентов в провинции Хубэй 576 человек находятся в критическом состоянии.

При этом, общее количество инфицированных во всем мире более 19 тысяч человек.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. По состоянию на 3 февраля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV превысило 17 тысяч. Более 350 из них — летальные.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.