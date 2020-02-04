Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Органы здравоохранения провинции Хубэй проинформировали о том, что у них количество смертей зафиксировано на отметке 414. Общее количество зараженных – 13,5 тысяч человек.
В целом, за сутки в Китае умерли 64 пациента, зараженных коронавирусом.
Всего в Китае умерли 425 человек.
Летальный случай также зафиксирован на Филиппинах.
Кроме этого, за прошедшие сутки было подтверждено 2345 новых случаев заражения.
Среди госпитализированных пациентов в провинции Хубэй 576 человек находятся в критическом состоянии.
При этом, общее количество инфицированных во всем мире более 19 тысяч человек.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. По состоянию на 3 февраля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV превысило 17 тысяч. Более 350 из них — летальные.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.
- Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцин против неизвестного типа китайского коронавируса могут быть проведены летом.
- Китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Group Джек Ма решил пожертвовать более 14 миллионов долларов на разработку вакцины против смертоносного коронавируса 2019-nCoV.