НАТО после отравления российского оппозиционера Алексея Навального потребовало от России раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу производства боевого вещества "Новичок".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что в НАТО нет сомнений в доказательствах Германии об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок” на территории РФ.

По словам Столтенберга, любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням, и является недопустимым нарушением международных норм и правил.

Генсек НАТО также призвал Россию к сотрудничеству с ОЗХО и международным расследованием касательно отравления Навального.