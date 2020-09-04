Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что в НАТО нет сомнений в доказательствах Германии об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок” на территории РФ.
По словам Столтенберга, любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням, и является недопустимым нарушением международных норм и правил.
Генсек НАТО также призвал Россию к сотрудничеству с ОЗХО и международным расследованием касательно отравления Навального.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
- В конце августа Россия направила в Министерство юстиции Германии запрос о предоставлении результатов анализов и информацию о предварительном диагнозе оппозиционера Алексея Навального.
- Вчера, второго сентября, стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.