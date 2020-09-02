Представители правительств Германии и Литвы выступили с заявлениями по поводу отравления веществом "Новичок" российского оппозиционера Алексея Навального. Они требуют от России объяснений и наказания для виновных.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, 2 сентября правительство Германии объявило, что специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест и получила недвусмысленные доказательства использования ядовитого вещества нервно-паралитического действия группы “Новичок” против Алексея Навального.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что шокирован новостью об этом и обвинил российские власти в этом преступлении.

“Вы не можете просто приобрести это в аптеке. Российские власти стоят за этим. Виновные в таком циничном преступлении должны столкнуться с последствиями. Не слишком много линий остаются не пересеченным”, — написал он в своем Twitter.

Shocking to hear the news that🇷🇺opposition leader @navalny was poisoned w chemical nerve agent Novichok. You can’t buy this in drug store. Russian authorities stand behind this. Those responsible for such a cynical crime must face consequences. Not too many lines remain uncrossed — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 2, 2020

Федеральное правительство Германии требует от российского правительства объяснений по поводу случившегося.

“Поразительно, что Алексей Навальный стал жертвой атаки с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия в России. Федеральное правительство решительно осуждает это нападение. Российское правительство должно объяснить произошедшее”, — говорится в заявлении немецкого правительства.

Канцлер Ангела Меркель провела встречу с министрами иностранных дел Маасом, внутренних дел Зеегофером, юстиции Ламбрехтом и обороны Крамп-Карренбауэром для согласования дальнейших шагов в связи с отравлением российского политика.

По итогам встречи Меркель провела брифинг, на котором заявила, что Навальный стал жертвой преступления и выразила надежду на то, что Россия будет участвовать в его расследовании.

“Одно можно сказать наверняка: Алексей Навальный — жертва преступления. Его пытались заставить замолчать. Я осуждаю это решительно, в том числе от имени всего федерального правительства. В тот же день российский посол был проинформирован о результатах расследования в министерстве иностранных дел. [… ] Мы ожидаем, что правительство России согласится на этот процесс. Сейчас есть очень серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только правительство России”, — сказала она.

Также федеральный канцлер сообщила, что о том, что произошло, Германия проинформирует Организацию по запрещению химического оружия в Гааге и партнеров в ЕС и НАТО.

“Мы вместе обсудим и с учетом представленных Россией предложений определим соответствующий общий ответ. Преступление против Алексея Навального направлено против фундаментальных ценностей и фундаментальных прав, которые мы отстаиваем”, — подчеркнула Меркель.

Что известно об отравлении Навального?

20 августа утром Навальный возвращался на самолете из Томска в Москву. На борту ему стало плохо, поэтому самолет экстренно приземлился в Омске. Российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали в реанимацию, он был без сознания. Сейчас состояние российского оппозиционера Алексея Навального остается стабильным, наблюдается некоторое улучшение в симптоматике.

Родные оппозиционера приняли решение о продолжении его лечения в клинике на территории Германии. Омские медики сначала препятствовали его транспортировке.

Несмотря на утверждение транспортной полиции о том, что в крови оппозиционера Алексея Навального нашли опасный яд, омские медики это отрицали: они заявили, что в моче оппозиционера Алексея Навального не было каких токсичных веществ, а только алкоголь и кофеин.

22 августа Навальный был транспортирован в берлинскую клинику “Шарите”. Через два дня там подтвердили, что политика отравили.

27 августа немецкий журнал Der Spiegel и исследовательская группа Bellingcat заявили, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить токсином, по составу похожим на нервно-паралитическое вещество “Новичок”. Впоследствии это было подтверждено немецкими специалистами.

Что известно о “Новичке”?

“Новичок” — это название семья фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Работу над его созданием вели в Советском Союзе и РФ с 1960-х по 1990-е годы. Первое вещество этой семьи было синтезировано Петром Кирпичевым в 1972 году.

В ноябре 2019 Организация по запрещению химического оружия включила нервно-паралитическое вещество “Новичок” в список запрещенных веществ. 41 государство-член исполкома ОЗХО, приняли совместное предложение, представленное Соединенными Штатами Америки, Нидерландами и Канадой.

Известно о нескольких случаях, когда ядовитые вещества этого рода были применены во время покушений на убийство.

Так в марте 2018 года в городе Солсбери, Великобритания бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с симптомами отравления в торговом центре. В апреле Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что их пытались отравить с помощью вещества под названием “Новичок”.

В августе 2019 контртеррористическое подразделение полиции Великобритании заявило об еще одном пострадавшем в результате отравления нервно-паралитическим веществом “Новичок” в Солсбери в марте 2018 года. В опубликованном заявлении говорится, что пострадавшим оказался полицейский, приехавший на вызов об отравлении Скрипалей. В Солсбери он наткнулся на незначительную долю “Новичка”.

Сейчас в Германии продолжается расследование против сотрудников ГРУ, подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей, известных как Руслан Боширов и Александр Петров.

В июне 2018 в городе Эймсбери, Великобритания после контакта с предметом, покрытым “Новичком” в больницу была доставлена ​​пара гражданских лиц: 44-летняя мать троих детей Дон Старджесс и ее 45-летний друг Чарли Роули. В результате отравления за 9 дней Старджесс погибла. Роули выжил и планирует подать в суд на российское государство и требовать денежной компенсации.

В феврале 2019 болгарские правоохранители заявили, что обнаружили возможную связь между отравлением Скрипаля в 2018 году и отравлением местного торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году. Гебрев, его сын и топ-менеджер завода были госпитализированы после того, как потеряли сознание на приеме, бизнесмен устраивал в Софии. В январе 2020 года прокуратура Болгарии выдвинула обвинения трем россиянам, подозреваемым в покушении на убийство Гебрева.