Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, 2 сентября правительство Германии объявило, что специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест и получила недвусмысленные доказательства использования ядовитого вещества нервно-паралитического действия группы “Новичок” против Алексея Навального.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что шокирован новостью об этом и обвинил российские власти в этом преступлении.

Shocking to hear the news that🇷🇺opposition leader @navalny was poisoned w chemical nerve agent Novichok. You can’t buy this in drug store. Russian authorities stand behind this. Those responsible for such a cynical crime must face consequences. Not too many lines remain uncrossed

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 2, 2020