Ряд решений, которые Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в пользу России, свидетельствуют о том, что ПАСЕ разрывается между ценностями и денежным интересом.

Об этом идет речь в статье “ПАСЕ как Анна Каренина: окончательно ли проиграла Украина российским деньгам и влиянию”.

Так, с одной стороны Ассамблея должна соблюдать ранее задекларированные европейские ценности. С другой – представитель ПАСЕ РФ делает каждый год членский взнос в размере 30 млн евро.

В итоге Ассамблея на последней сессии утвердила полномочия российской делегации, а также назначила вице-спикером ее главу Петра Толстого.

Член украинской делегации, народный депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко сообщил в комментарии #Буквам, что у него это назначение вызывает аналогию: “наша Ассамблея как Анна Каренина разрывается между ценностями европейскими и деньгами российскими”.

При этом нардеп убежден, что украинской делегации следует оставаться в ПАСЕ.

“Конечно, нам все равно нужно быть на сессии, потому что наше отсутствие в октябре сыграло против нас. И если нас там не будет, то будет только хуже и по Крыму, и по Донбассу”, – отметил Гончаренко.

Нардеп также озвучил причины, которые, по его мнению, легли в основу последних решений ПАСЕ в пользу РФ. Одна из них – стремление властей Украины “договариваться” с РФ.

“Дело и в усилиях России, которые они вложили. И в усталости. И в том, что в последнее время рефрен нашей дипломатии – это договорится. А если договариваемся мы, то почему другим это не делать? Почему кто-то должен быть более принципиален к нам, чем мы сами?” – заявил Гончаренко.

В то же время нардеп подчеркнул, что украинские требования поддержали представители делегаций Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Польши, Великобритании, Швеции, Исландии, Молдовы, Словакии, и это уже немало.