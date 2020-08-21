Во время акций протеста из-за результатов выборов в Беларуси погибли четыре человека. Также до сих пор остается неизвестной судьба по меньшей мере 8 человек, пропавших после начала протестов 9 августа.

Об этом говорится в заявлении Управления ООН по правам человека о ситуации в Беларуси.

“Согласно соответствующим международным стандартам, Беларусь обязана обеспечить ведение исчерпывающих и точных записей обо всех лицах, находящихся под стражей, и о том, чтобы члены их семей и адвокаты были немедленно информированы о том, где они удерживаются”, – говорится в заявлении.

В ООН призывают действующую белорусскую власть начать немедленное независимое и тщательное расследование всех случаев нарушения прав человека во время протестов в стране. Семьи погибших должны получить возмещение.

Кроме того, в ООН обеспокоены информацией о содержании под стражей более 100 участников акций протеста, в том числе около 60 человек, обвиняемых в преступных действиях, которых могут приговорить к строгому заключению. Вчера организация получала уведомления о новых задержаниях.

“Мы призываем власти Беларуси немедленно освободить всех, кто был задержан незаконно или произвольно, и прекратить задерживать людей за вершение их прав на свободу выражения мнения и свободу мирных собраний”, – отметили в ООН.

Стоит отметить, что в Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий данный пост с 1994 года.

Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек. Известно о троих погибших.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.