Об этом говорится в заявлении Управления ООН по правам человека о ситуации в Беларуси.
“Согласно соответствующим международным стандартам, Беларусь обязана обеспечить ведение исчерпывающих и точных записей обо всех лицах, находящихся под стражей, и о том, чтобы члены их семей и адвокаты были немедленно информированы о том, где они удерживаются”, – говорится в заявлении.
В ООН призывают действующую белорусскую власть начать немедленное независимое и тщательное расследование всех случаев нарушения прав человека во время протестов в стране. Семьи погибших должны получить возмещение.
Кроме того, в ООН обеспокоены информацией о содержании под стражей более 100 участников акций протеста, в том числе около 60 человек, обвиняемых в преступных действиях, которых могут приговорить к строгому заключению. Вчера организация получала уведомления о новых задержаниях.
“Мы призываем власти Беларуси немедленно освободить всех, кто был задержан незаконно или произвольно, и прекратить задерживать людей за вершение их прав на свободу выражения мнения и свободу мирных собраний”, – отметили в ООН.
Стоит отметить, что в Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий данный пост с 1994 года.
Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.
Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек. Известно о троих погибших.
С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.
- 14 августа оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Представители белорусской оппозиции заявили, что выступают за “хорошие отношения” как со странами Евросоюза, так и с Россией.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 19 августа Европейский Совет опубликовал заявление, согласно которому Европейский Союз в ближайшее время введет санкции против многих числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.