«Пошел на х*й, так понятнее?» — Арестович ответил в соцсетях на просьбу перейти на украинский

Об этом сообщают #Буквы.
Арестович написал пост о заседании ТКГ и о том, как делегация “удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго”.
“Двое суток очередных заседаний ТКГ. Хотите понять, чем мы там занимаемся? Украинская делегация в ТКГ – это как переговорщик, который удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго. А иногда переговорщикам удаётся договориться и без спецназа. По крайней мере, по частным вопросам. И если мы добыли хотя бы одного заложника, договорились пронести еду, оказать медицинскую помощь – значит, уже говорили не зря”, – написал Арестович.
В комментариях его попросили написать это же по-украински, ведь Арестович представитель украинской делегации.
“Пане, це ж саме українською, ви ж стверджуєте, що знаходитесь у складі української делегації”, – написал пользователь Виктор Иванов.
На это Арестович ответил: “Пошел на х*й. Так понятнее?”
Украинский блогер, актер и военный эксперт Алексей Арестович был назначен советником украинской делегации в ТКГ по Донбасса по информационной политике в октябре. 1 декабря стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником.
- Находясь на должностях, Арестович опозорился не раз. В частности, Арестович обнародовал версию оккупантов о гибели украинского военнослужащего в Донбассе.
- Также Арестович назвал “дятлами” и “крысами” тех, кто критиковал высказывания президента Владимира Зеленского о НАТО. Ему напомнили его собственные слова, где он называет президента ватником.
- Кроме этого, Арестович заявил, что военные на фронте любят плакать и жаловаться.
- Также Арестович в прямом эфире сделал неуместное заявление о “женской общаге ПТУ”, комментируя действия политических оппонентов президента.