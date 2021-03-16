«Пошел на х*й, так понятнее?» — Арестович ответил в соцсетях на просьбу перейти на украинский

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ответил матом пользователю на просьбу перевести свой пост о заседании ТКГ на украинский.

Об этом сообщают #Буквы.

Арестович написал пост о заседании ТКГ и о том, как делегация “удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго”.

“Двое суток очередных заседаний ТКГ. Хотите понять, чем мы там занимаемся? Украинская делегация в ТКГ – это как переговорщик, который удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго. А иногда переговорщикам удаётся договориться и без спецназа. По крайней мере, по частным вопросам. И если мы добыли хотя бы одного заложника, договорились пронести еду, оказать медицинскую помощь – значит, уже говорили не зря”, – написал Арестович.

В комментариях его попросили написать это же по-украински, ведь Арестович представитель украинской делегации.

“Пане, це ж саме українською, ви ж стверджуєте, що знаходитесь у складі української делегації”, – написал пользователь Виктор Иванов.

На это Арестович ответил: “Пошел на х*й. Так понятнее?”