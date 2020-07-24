Об этом рассказал спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.
Романа Скрипника ищут теперь и в полях, и в лесопосадках.
“Сейчас эта местность оцеплена, территория поиска увеличена и оперативные меры по поиску продолжаются… Это территория Миргородского района… По нашей информации, у него при себе предмет похожий на гранату”, – рассказал Гришин.
Он призвал местных жителей быть максимально осторожными.
Вчера вечером сообщалось, что Скрипник отпустил правоохранителя и сбежал.
- Ранее сегодня сообщалось, что в Полтаве злоумышленник, угрожавший подорвать гранату, сначала взял в заложники сотрудника полиции, а затем обменял его на полковника полиции Виталия Шияна. Правоохранители проводят спецоперацию “Гром” по его задержанию.
- Злоумышленник, взявший в Полтаве в заложники начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал освобождения от уголовной ответственности.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал имя злоумышленника. Это Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р. #Буквы рассказывали, что известно об этом инциденте.