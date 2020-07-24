По состоянию на 24 июля полиция продолжает поиски злоумышленника из Полтавы. Географию поисков расширили до Миргородского района.

Об этом рассказал спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

Романа Скрипника ищут теперь и в полях, и в лесопосадках.

“Сейчас эта местность оцеплена, территория поиска увеличена и оперативные меры по поиску продолжаются… Это территория Миргородского района… По нашей информации, у него при себе предмет похожий на гранату”, – рассказал Гришин.

Он призвал местных жителей быть максимально осторожными.

Вчера вечером сообщалось, что Скрипник отпустил правоохранителя и сбежал.