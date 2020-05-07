Об этом сообщает CNN.

Он стал 12 человеком в Ватикане, у которого лабораторно подтвердили факт заражения.

С начала марта, как только в Италии ввели общенациональный карантин, помощник перешел на удаленную работу и не контактировал с Папой. На данный момент он на самоизоляции под наблюдением врачей.

Информацию о заражении папского помощника подтвердил руководитель пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни.

Стоит отметить, что на территории Ватикана проживают 605 человек. Каждый из них имеет паспорт Ватикана и находится вне законной юрисдикции Италии.

8 марта, Папа Римский Франциск впервые провел воскресную проповедь в формате онлайн-трансляции из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, в Ватикане был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Также появилась информация о недомогании Папы Римского Франциска. Сообщалось, что 83-летний понтифик отменил ряд официальных мероприятий и аудиенций из-за плохого самочувствия и решил работать из резиденции. Впоследствии в СМИ были опубликованы сообщения,что Папу Римского проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.