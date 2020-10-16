Более 40% потенциальных избирателей пропрезидентской партии "Слуга народа" ничего не слышали о всенародном опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 14-16 октября.

Так, у респондентов спросили, слышали ли они, что глава государства объявил о проведении опроса в день местных выборов, 25 октября.

В итоге 60% опрошенных сообщили, что знают об опросе (25% заявили, что хорошо знают об этом, 35% – что-то слышали).

Еще 40% ничего об этом не знают.

Как уточнили социологи, относительно высокий уровень осведомленности об инициативе Зеленского наблюдается среди жителей городов и старшего населения.

Стоит отметить, что среди потенциальных избирателей пропрезидентской партии “Слуга народа” 41% респондентов заявили, что впервые слышат об опросе. Только 26% хорошо осведомлены об этом, а 32% – что-то слышали.

Для сравнения, среди потенциальных избирателей партии “Сила и честь” только 22% респондентов не слышали об опросе, “Европейской Солидарности” – 27%, “Голоса” – 38%, “Оппозиционной платформы” – 35%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,4%.