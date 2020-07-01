Об этом Порошенко сказал в зале Печерского районного суда, сообщает корреспондент #Букв.
“Указы президента, верховного главнокомандующего, выданные в пределах конституционных полномочий есть конституционные, вплоть пока их не отменит Конституционный суд. В Конституции записано: указы президента обязательны к исполнению на всей территории Украины. Точка. Склонение сосен – это к партии “Слуга народа”. Там они их склоняют”, – заявил Порошенко.
Он призвал Зеленского извиниться за действия “слуг народа”.
“Еще раз подчеркиваю. Владимир Александрович, извинитесь, пожалуйста, за действия своих депутатов. За каждого из них вы перед народом Украины принимали политическую ответственность. И того, кто проституток заказывает, и того, кто педофил, и того, кто обсуждает таким образом украинских женщин. Хотя бы перед женщинами извинитесь”, – резюмировал пятый президент.
- Напомним, народный депутат от “Слуги народа” Ирина Аллахвердиева сообщила, что соратники по партии Александр Корниенко и Давид Арахамия поклялись, что на брифинге в Николаеве не говорили ничего из опубликованного в СМИ.
- Директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк заявила, что публикация народного депутата Ирины Аллахвердиевой в ответ на сексистские высказывания лидеров “Слуги народа”, выглядит как оправдание для них.
- 24 июня Корниенко заявил, что назвал “корабельной сосной” не коллегу по Раде Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую. Она якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.
- Нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос и нардеп от “Евросолидарности” Ирина Геращенко раскритиковали коллег по парламенту за сексистские реплики.
- Украинцы призывают Корниенко и Арахамию уйти в отставку.