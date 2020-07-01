Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал действующего президента Владимира Зеленского извиниться за действия и высказывания народных депутатов от партии "Слуга народа".

Об этом Порошенко сказал в зале Печерского районного суда, сообщает корреспондент #Букв.

“Указы президента, верховного главнокомандующего, выданные в пределах конституционных полномочий есть конституционные, вплоть пока их не отменит Конституционный суд. В Конституции записано: указы президента обязательны к исполнению на всей территории Украины. Точка. Склонение сосен – это к партии “Слуга народа”. Там они их склоняют”, – заявил Порошенко.

Он призвал Зеленского извиниться за действия “слуг народа”.

“Еще раз подчеркиваю. Владимир Александрович, извинитесь, пожалуйста, за действия своих депутатов. За каждого из них вы перед народом Украины принимали политическую ответственность. И того, кто проституток заказывает, и того, кто педофил, и того, кто обсуждает таким образом украинских женщин. Хотя бы перед женщинами извинитесь”, – резюмировал пятый президент.