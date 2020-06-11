Об этом шла речь во время пресс-марафона “Три года без виз” на телеканал “Прямой”, “5 канал” и “Эспрессо”.

В прямом эфире журналист спросил Порошенко о том, как европейские партнеры воспринимают “то, что происходит против него”, имея в виду уголовное преследование пятого президента.

Порошенко отметил, сегодня “уничтожается украинская судебная система” и в стране “отсутствует верховенство права, демократии, права на гарантированную защиту, гарантии конституционные”.

Он подчеркнул, что в этом ключе речь идет не только о нем. Политик вспомнил о ситуации с одесским активистом Сергеем Стерненко, которому сообщили о подозрении в убийстве по делу о нападении на него в 2018 году.

Также Порошенко упомянул о подозрениях нардепу от “Европейской Солидарности” Софие Федыне и активистке Марусе Звиробий, связанных с угрозами в адрес Президента Владимира Зеленского, предъявленных им после стрима в соцсетях.

Порошенко обратил внимание и на дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, сказав, что “трое украинских добровольцев полгода находятся за решеткой без каких-либо доказательств, потому что кто-то появился на пресс-конференции по этому поводу”.

По мнению Порошенко, все эти факты сигнализируют о том, что “власть напугана, власть боится и не знает, что делать” и “боится не Порошенко”.

На фоне этого политик решил обратиться к власти и непосредственно к Зеленскому с советом.

“Послушайте, вы мне не враг, я с вами не борюсь. Наоборот, когда сложно, наша команда готова подставить плечо, потому что мы очень любим Украину. Мой враг — агрессор, который пришел к нам с оружием. Поверьте, это и ваш враг. Мой враг — те, кто пришли и убивают украинцев. Поверьте, это и ваши враги. Когда вы пытаетесь (вы — власть, может быть, президент не имеет к этому отношения) во время ужасного кризиса […] отсутствие хлеба собираетесь заменить поп-корном… Украинцы очень умная нация и на это во второй раз не поведется. Украину нужно объединить. Государственные силы нужно объединить. Сообща, как в 14-ом, вместе выступить в защиту нашей страны. Тогда будет успех. Это мой совет”, — сказал он.

Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили пятому Президенту Украины Петру Порошенко о подозрении.

В связи с этим пятый Президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчиваются политические преследования оппозиции.