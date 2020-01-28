Во Львове экстренно госпитализировали украинского студента, который вернулся из Китая, с признаками возможного заражения неизвестным коронавирусом 2019-nCoV. Продолжаются клинические исследования.

Случай возможного заражения подтвердил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

19-летний юноша возвращался домой из Китая, где учится, через Варшаву (Польша). Туда он прилетел на самолете, а во Львов ехал на автобусе.

По дороге непосредственно к дому, в такси, он почувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам. Молодого человека госпитализировали и держат в изолированном отдельном боксе, несмотря на то, что он учился далеко от Уханя, где распространялся вирус.

Первым об этом случае рассказала заместитель руководителя ГУ Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины Олег Когут. Первые результаты анализов свидетельствовали об отсутствии коронавируса из Китая.

“Симптоматика у него незначительная, даже температуры нет, а болен он с 23 числа, еще будучи в Китае он почувствовал себя не совсем хорошо – у него появился насморк и кашель, но каких-то других симптомов не было”, – рассказал Когут.

Тщательные исследования будут проведены 28 января.

Также устанавливают лиц, которые могли с ним контактировать в пути, чтобы проверить состояние их здоровья.

Вечером, в эфире программы “Свобода слова” на ICTV заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что у юноши все же признаки заражения коронавирусом.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

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