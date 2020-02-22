Правоохранители ищут провокаторов, которые подстрекали людей в Новых Санжарах

Правоохранители проверяют любую информацию о наличии в Новых Санжарах провокаторов, которые якобы подстрекали местных жителей к протестам из-за эвакуации украинцев из китайского города Ухань.

Об этом сегодня во время брифинга заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, сообщает корреспондент #Букв.

По его словам, сейчас правоохранители устанавливают роль каждого причастного к беспорядкам.

“Мы физически устанавливаем каждого человека, который участвовал в разном качестве в беспорядках: кто подстрекал, кто непосредственно совершал действия с признаками уголовного преступления или правонарушения. Мы работаем с широким обменом информации и показаний. Поэтому и СБУ и НПУ проверяют всю информацию о наличии в новых Санжарах провокаторов”, – сказал Варченко.

Он добавил, что сейчас установлены более 25 человек правонарушителей – жителей Новых Санжар или района, полиция также проверяет информацию о неместных участниках.

“Сегодня задержанному за насильственные действия в отношении полицейского будет избираться судом мера пресечения и мы настаиваем чтобы этой мерой было содержания под стражей”, – сказал советник министра.

Он также отметил, что в Новых Санжарах имеются признаки дезинформации и паники, которая сознательно сеялась среди людей.

Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что во время протестов там были люди, которые к Санжарам не имеют никакого отношения.

“Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам … Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекательство делают, а потом исчезают. Но и СБУ, и МВД понимают, о ком идет речь, они отработают эту ситуацию […] Титушки , мы уже о них немного подзабыли, сейчас есть новая теория, что это “вирусологи” в спортивной одежде”, – сказал он.