Правоохранители ищут провокаторов, которые подстрекали людей в Новых Санжарах

Об этом сегодня во время брифинга заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, сообщает корреспондент #Букв.
По его словам, сейчас правоохранители устанавливают роль каждого причастного к беспорядкам.
“Мы физически устанавливаем каждого человека, который участвовал в разном качестве в беспорядках: кто подстрекал, кто непосредственно совершал действия с признаками уголовного преступления или правонарушения. Мы работаем с широким обменом информации и показаний. Поэтому и СБУ и НПУ проверяют всю информацию о наличии в новых Санжарах провокаторов”, – сказал Варченко.
Он добавил, что сейчас установлены более 25 человек правонарушителей – жителей Новых Санжар или района, полиция также проверяет информацию о неместных участниках.
“Сегодня задержанному за насильственные действия в отношении полицейского будет избираться судом мера пресечения и мы настаиваем чтобы этой мерой было содержания под стражей”, – сказал советник министра.
Он также отметил, что в Новых Санжарах имеются признаки дезинформации и паники, которая сознательно сеялась среди людей.
Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что во время протестов там были люди, которые к Санжарам не имеют никакого отношения.
“Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам … Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекательство делают, а потом исчезают. Но и СБУ, и МВД понимают, о ком идет речь, они отработают эту ситуацию […] Титушки , мы уже о них немного подзабыли, сейчас есть новая теория, что это “вирусологи” в спортивной одежде”, – сказал он.
- Накануне эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.