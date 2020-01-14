Президент компании Международные авиалинии Украины (МАУ) Евгений Дыхне уверен, что вина за авиакатастрофу около Тегерана лежит на Иране, который в ситуации конфликта с США обязан был закрыть воздушное пространство.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

Дыхне подчеркнул, что Украина, самолет которой выполнял перелет, не могла принимать решение о том, будет ли взлетать борт. Такое решение, учитывая безопасность в регионе и различные другие факторы, принимал исключительно Иран.

“Государство, которое отвечает за свое воздушное пространство, должно обеспечить его безопасность. Если они играют в какие-то войнушки, они должны позаботиться о том, чтобы это никак не отразилось на гражданской авиации, независимо от того, чьи там самолеты летают”, – пояснил он.

По его словам, то, что Америка для своих бортов закрыла воздушное пространство – чистая формальность, поскольку американские компании и так не летали в этот регион.

Он сделал акцент на том, что авиакомпания не должна принимать подобные решения. Ответственность только на Госавиаслужбе страны того пространства, которое является потенциально опасным для полетов.

Что касается официальной возможной позиции Ирана, Дыхне отметил следующее:

“Они могут ничего не говорить. Просто закрыть свое воздушное пространство по причине имеющихся подозрений, что что-то может помешать гражданской авиации безопасно летать. Это было их обязательство, которое они взяли на себя, подписывая международные соглашения, иначе туда бы никто не летал. Они обязаны были предусмотреть все риски. Тем более, что им-то, они лучше всего должны быть известны”.

Напомним, в ночь на 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.