Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

Во вторник, 20 мая, Новосанжарский районный суд Полтавской области признал виновными двух участников массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах в феврале текущего года при размещении эвакуированных из Китая граждан.

“Приговором суда двое жителей Новосанжарского района признаны виновными в блокировании транспортных коммуникаций путем создания препятствий, то есть по ч. 1 ст. 279 УК Украины. […] Указанные лица, осознавая свои действия, оставили 2 трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом движение общественного и другого транспорта”, — говорится в сообщении.

Оба участника протестов были оштрафованы на сумму в 850 гривен.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области для прохождения 14-дневной обсервации.

Автобусы с эвакуированными заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.