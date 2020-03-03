Полиция открыла восемь уголовных производств из-за стычек в поселке Новые Санжары в Полтавской области, когда местные жители пытались препятствовать заселению эвакуированных из Китая в санаторий.

Об этом говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Десяти людям объявлены подозрения в совершении преступлений.

“Полиция осуществляет расследование по фактам правонарушений возле медицинского центра «Новые Санжары». В настоящее время подозрения в совершении преступлений получили 10 человек”, – говорится в сообщении.

Пяти фигурантам вручили подозрения в совершении массовых беспорядков (ст. 294 УК Украины). Четверо находятся под ночным домашним арестом. Ходатайство об избрании меры пресечения для пятого человека суд не удовлетворил.

Домашний арест с запретом получил также подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейского (ст. 348 УК Украины).

Еще двум лицам сообщили о подозрениях в совершении хулиганства (ст. 296 УК Украины), еще двух фигурантов подозревают в блокировании транспортных коммуникаций (ст. 279 УК Украины).

Расследование продолжается по восьми уголовных производствах: ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия); ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка); ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам); ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего); ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки); ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку); ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

Напомним, 20 февраля эвакуированные их Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.

В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих. В полиции Полтавской области открыли пять уголовных дел из-за столкновений в Новых Санжарах.