Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.
“Протестующий в Буффало, которого толкнула полиция, мог быть провокатором Антифа. 75-летний Мартин Гуджино был оттеснен… @OANN Я смотрел, он упал сильнее, чем его толкнули… Может ли это быть подставой?” – написал Трамп.
Полицейский в Буффало, (штат Нью-Йорк), толкнул 75-летнего активиста во время акции протеста в четверг.
Он споткнулся, упал и ударился головой об землю. Мужчина лежал неподвижно, кровь текла из его уха, а мимо него случайно прошли десятки полицейских.
Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET
— WBFO (@WBFO) June 5, 2020
На фоне протестов и неоднозначной реакции президента республиканцы засомневались, поддержат ли Трампа на выборах.
Уже 7 июня первый сенатор-республиканец принял участие в акциях протестах. Им стал сенатор от штата Юта Митт Ромни, который присоединился к протестующим в Вашингтоне.
- Все четверо полицейских, которые присутствовали при задержании Джорджа Флойда, были уволены.
- Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу.
- В настоящее время обвинения предъявлены всем 4 офицерам полиции. Власти Миннеаполиса обещают расформировать полицейский департамент.