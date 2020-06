Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

“Протестующий в Буффало, которого толкнула полиция, мог быть провокатором Антифа. 75-летний Мартин Гуджино был оттеснен… @OANN Я смотрел, он упал сильнее, чем его толкнули… Может ли это быть подставой?” – написал Трамп.



Полицейский в Буффало, (штат Нью-Йорк), толкнул 75-летнего активиста во время акции протеста в четверг.

Он споткнулся, упал и ударился головой об землю. Мужчина лежал неподвижно, кровь текла из его уха, а мимо него случайно прошли десятки полицейских.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET

— WBFO (@WBFO) June 5, 2020