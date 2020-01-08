Президент Российской Федерации Владимир Путин направил соболезнования украинскому лидеру Владимиру Зеленскому соболезнования в связи с гибелью украинцев в результате крушения самолета МАУ в Тегеране (Иран).

Об этом сказано на официальном сайте Кремля.

“Владимир Путин направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном”, – сказано в сообщении.

Напомним, что компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.

Также сообщалось, что данный самолет проходил техническое обслуживание 6 января 2020 года.

По предварительной информации, на борту Boeing-737, который разбился в Иране, находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.