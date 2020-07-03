Об этом сообщают #Буквы.
Так, внеочередное заседание началось сразу после утреннего.
Для участия в заседании зарегистрировалось 317 народных депутатов.
Нардепы рассмотрят проекты постановлений об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины, а также об увольнении Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета Украины.
Также будет рассмотрен проект закона о внесении изменений в Закон Украины “О высшем образовании” (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц) и проект закона о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”.
Кроме того, в повестке дня есть проект постановления о торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины и прочее.
Как сообщалось ранее, 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”.
- Ряд нардепов отреагировали на решение Якова Смолия уйти с поста главы Нацбанка Украины. Они назвали его “плохим знаком” и говорили о возможном возвращении старых коррупционных элит.
- Послы стран-членов “Большой семерки” (G7) отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия и предостерегли украинскую власть от подрыва независимости НБУ.
- Ведущие бизнес-ассоциации Украины выступили в поддержку главы Национального банка Якова Смолия.
- Известная газета Financial Times заявила, что решение Якова Смолия об отставке может сказаться на дальнейшем сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом и проведении реформ в стране.