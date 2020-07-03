В Верховной Раде Украины сегодня проходит внеочередное пленарное заседание, созванное по требованию 160 народных депутатов.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, внеочередное заседание началось сразу после утреннего.

Для участия в заседании зарегистрировалось 317 народных депутатов.

Нардепы рассмотрят проекты постановлений об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины, а также об увольнении Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета Украины.

Также будет рассмотрен проект закона о внесении изменений в Закон Украины “О высшем образовании” (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц) и проект закона о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”.

Кроме того, в повестке дня есть проект постановления о торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины и прочее.

Как сообщалось ранее, 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”.