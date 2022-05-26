Російській пропагандистці та колишній редакторці "Першого каналу" Марині Овсянніковій вручили премію імені Вацлава Гавела за творчу незгоду на Oslo Freedom Forum 2022, поки російські війська вбивають українських та іноземних медійників.

Про це йдеться на Oslo Freedom Forum 2022.

У своїй промові вона розповіла, як колись студенткою читала роман Оруелла “1984” і вважала, що такого в Росії не може бути, але помилилась. Також зауважила, що людей в Росії заарештовують за антивоєнні висловлювання, незалежні ЗМІ знищують, а президент Володимир Путін є воєнним злочинцем, який побудував “цинічну та брехливу машину пропаганди”. За її словами, російські ЗМІ навчають росіян ненавидіти українців.

Водночас Овсяннікова зазначила, що 24 лютого стало для неї “шоком та точкою неповернення”. Вона стверджує, що знає, що відчувають зараз мільйони українських жінок та дітей, і що Росія якомога скоріше має програти цю війну. Частину своєї грошової винагороди Овсяннікова пообіцяла направити на допомогу українським переселенцям.

Варто зазначити, що премією імені Вацлава Гавела відзначають за видатні заслуги щодо захисту прав людини у Європі та за її межами. У 2013 році її започаткувала Парламентська асамблея Ради Європи спільно з Бібліотекою Вацлава Гавела.

Наголошуємо, що з початку повномасштабного російського вторгнення війська РФ вбили 29 журналістів, з них 7 журналістів було вбито під час виконання професійних обов’язків.

У той час, коли Овсяннікова отримує нагороди росіяни продовжують викрадати та брати в полон представників медіа. Наразі зафіксували дев’ять випадків захоплення та викрадення журналістів. Останній випадок стався в тимчасово окупованому Херсоні. Російські військові викрали з помешкання інженера “Суспільне Херсон” Олексія Воронцова. Проте через шість днів його відпустили. Наразі він живий і перебуває вдома.

Нагадаємо, що під час етеру на російському пропагандистському телеканалі до студії забігла редакторка із закликами не вірити російській пропаганді та зупинити війну в Україні. Вона назвала напад РФ на Україну злочином, за який відповідальність несе російський диктатор Путін. Овсяннікова зізналась, що останніми роками займалася кремлівською пропагандою.

Водночас думки користувачів соцмереж розділились. Одні дякували редакторці за сміливий крок, інші – наголошували, що Овсяннікова, у кращих традиціях “імперців” продовжує хибну історію “братства” та одного народу.

Зокрема українські журналісти вважають маніпуляцією дії Марини Овсяннікової. Вони наголошували, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ росіян, котрі протестували проти війни, арештовували і за меншу підтримку України. До прикладу, не так давно у Росії арештували чоловіка, який просто стояв з книгою “Війна і мир”. Медійникам видалося досить підозрілим, що після того, як Овсяннікова зірвала головний ефір країни, вона заплатила лише незначний штраф у розмірі 250 євро, а також Кремль дозволив їй виїхати з країни.

Пізніше їй присудили премію “За свободу медіа” від німецької медіагрупи “Weimer Media Group”. За словами журі, Марина Овсяннікова поставила під загрозу свою особисту безпеку та майбутнє заради правди й нагадала, наскільки життєво важливими для демократичного суспільства є свобода вираження поглядів і журналістська незалежність.