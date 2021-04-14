Про це вона розповіла в інтерв’ю румунській газеті Cotidianul.

“Моя команда намагалася зв’язатися з командою Президента, навіть була ідея діалогу на рівні Президентів, але Президент Зеленський був у відрядженні”, — розповіла Санду.

Президентка зазначила, що дата можливих перемовин не визначена.

“На тлі цього конфлікту на кордоні України з Росією ми не знаємо, коли буде можливість такої розмови”, — додала вона.

Раніше джерела #Букв в Офісі президента стверджували, що Санду намагалася зв’язатися з Зеленським, але на дзвінки президентки Молдови кілька разів просто не відповіли.

Водночас Санду нагадала, що відбулася розмова між очільником МЗС України Дмитром Кулебою та Аурелію Чокоєм (наразі — в.о. очільника уряду Молдови, до грудня 2020 — міністр закордонних справ та євроінтеграції).

“Тож існує комунікація”, — зауважила Санду.

Коментуючи “справу Чауса”, президентка висловила занепокоєння через те, що молдовські правоохоронці не змогли запобігти злочинові. Водночас вона акцентувала на тому, що ЗМІ інформували про можливу причетність України, не підтверджуючи, але і не спростовуючи цього.

“Той факт, що це сталося на території Молдови, і про це не знали відповідні служби… Це погано. Дуже погано, що у нас немає служб, які могли дізнатися про цю ситуацію та проінформувати відповідні державні установи. З іншого боку, існує прогрес в упізнанні учасників цього викрадення. Навіть якщо я не можу сказати більше, оскільки прокуратура веде слідство і доповідатиме, в медійному просторі з’явилася інформація про те, що у викраденні брали участь громадяни України, інформація про автомобіль на якому, імовірно, був вивезений цей громадянин”, — сказала Санду.

Санду зазначила, що має чимало запитань до міністерства внутрішніх справ та служби інформації та безпеки (розвідувальний орган). Її цікавить, за яких причин автівка з Чаусом змогла залишити країну (оскільки на момент перетину кордону без контролю вже стало відомо про викрадення), а також те, чому розвідка не знала про підготовку злочину.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.

Реакція Молдови

Джерела #Букв в Офісі президента стверджують, що Санду намагалася зв’язатися з Володимиром Зеленським, але на дзвінки президентки Молдови кілька разів просто не відповіли.

9 квітня Парламент Молдови схвалив створення слідчої комісії для встановлення обставин викрадення українського екссудді Миколи Чауса. До комісії увійшли 9 депутатів від усіх парламентських фракцій. Її створення підтримали більшість депутатів парламенту.

Спочатку пропонувалося передбачити термін роботи комісії на 60 днів, але депутати в результаті скоротили його до 30 днів. Після цього комісія повинна представити результати розслідування в парламенті Молдови.

До завдань комісії входитимуть: аналіз дій компетентних органів Молдови при розслідуванні інциденту з викраденням Чауса; з’ясування обставин викрадення; виявлення прогалин у законодавстві і пропозиція поправок до чинних законів (для запобігання подібних випадків у майбутньому).

Молдовські депутати розповіли #Буквам, що бачать “багато незрозумілих моментів” у викраденні Чауса і хочуть встановити, як він опинився в Молдові.

Депутат парламенту Республіки Молдова Василь Андрійович Нестасе заявив, що парламентська комісія розглядає різні версії викрадення українського екссудді Миколи Чауса.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він знаходився в Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.