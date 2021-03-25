Президент Молдовы Мая Санду обратилась к послу РФ Олегу Васнецову с просьбой посодействовать быстрому получению страной российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом Санду оповестила на своей странице в Facebook.

“Мы обсудили эпидемиологическую ситуацию и события, происходящие в нашей стране. Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации — для более быстрого доступа к вакцине “Спутник V”, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации”, — пишет президент.

Заметим, вакцинация началась в Молдове 1 марта. Страна получила три партии вакцины, все — в рамках инициативы COVAX. Сначала поступили 14 400 доз вакцины AstraZeneca, затем — еще 21 600. 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfazer. В общем — около 60 000 доз.

Как указано на сайте МОЗ Молдовы, по состоянию на 25 марта первую прививку (оба полученных препарата рассчитаны на две дозы) сделали почти 27,5 тысячам человек. Это около 0,8% населения страны.

Что известно о российской вакцине от коронавируса?

Как известно, Россия с августа утверждала, что разработала “первую в мире вакцину” от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие к этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна.

Примечательно, что по состоянию на декабрь клинические испытания вакцины продолжались. Третья, финальная фаза клинических исследований, в ходе которой вакцина вводится тысячам людей, а исследователи изучают возможные побочные эффекты и эффективность, еще проходит. Исследования проводят не только в РФ, но и в Индии, Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и других странах.

В конце ноября разработчики российской вакцины заявили об эффективности в 95%. Однако вскоре появилась информация о случаях, когда вакцина не помогла. В частности, 11 ноября стало известно, что в Алтайском крае трое медиков заболели COVID-19 после того, как сделали прививки. Несмотря на это, Россия начала массовую вакцинацию населения.

Среди тех, кто уже вакцинировался российской вакциной, — глава политсовета “Оппозиционной платформы — За життя” Виктор Медведчук и его семья.

В феврале Кабинет министров Украины запретил регистрировать и использовать российскую вакцину от COVID-19 на территории Украины.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в течение первой недели марта изучало российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”, поскольку некоторые европейские страны одобрили ее к использованию (в частности, Венгрия и Словакия).

Председатель правления ЕМА Криста Виртхумер-Хохе предостерегла страны от одобрения этого препарата.

“Это можно в определенной степени сравнить с русской рулеткой… Я настойчиво не рекомендую национальное экстренное разрешение”, — сказала она.