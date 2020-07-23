Луцкий террорист Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками, во время заседания суда заявил, что сдался сам, а сообщников у него не было. Также он рассказал о планах захватить собор.

Об этом сообщают #Буквы.

“Я сдался сам. Никакого не было штурма, вы видели… Я вообще был готов умереть позавчера”, – объявил Кривош.

На вопрос, почему он сдался правоохранителям, если не были выполнены его условия, злоумышленник заявил: “Условия были выполнены только одним человеком – Зеленским”.

На реплику, что президент после освобождения заложников сразу удалил видео о фильме “Земляне”, Кривош сообщил, что запись “многие успели посмотреть, и многие успели скачать”, в связи с чем “это не проблема”.

О содержании разговора с президентом луцкий террорист пообещал рассказать “перед приговором, на последнем судебном заседании”.

“(Применил оружие – ред.), потому что 9 часов никто не собирался выполнять ни одного требования. Я рассчитывал, что хотя бы кто-то из перечисленных – там 24 человека. Хотя бы тот же Шевчук (Святослав – глава УГКЦ, – ред.)… то есть владыки всех церквей, хотя бы кто-то из них первый сделал бы заявление. А на следующий день можно было просто написать “да, я это сделал ради того, чтобы спасти людей” и убрать запись. Все очень просто. Но никто не пошевелил пальцем за это время. Единственный только Зеленский позвонил в конце. Мы с ним поговорили по телефону. После этого я выпустил людей”, – заявил Кривош.

Захват автобуса он назвал “действенным методом, поскольку основный террорист – это государство, то есть система”, и “оно понимает только силу”. Главную цель своих действий злоумышленник сформулировал так: “чтобы мы все перестали обманывать себя”.

А “день антисистемы”, который Кривош объявил во время захвата автобуса в Луцке, он объяснил так: это “день, когда ты ничего не боишься, веришь в себя и стараешься себя полюбить”, а также “день, когда нужно праздновать правду”.

По словам Кривоша, он изначально планировал захватить кафедральный собор Святой Троицы, где “учился в духовной семинарии”, но тот был закрыт (из-за карантина). “Я там учился в духовной семинарии, я там увидел то душевное бл***тво… Эту акцию, этот перформанс хотел сделать показательным в этом соборе, потому что я с него начинал, хотел найти там правду”, — сказал он.

По словам Кривоша, поскольку собор был закрыт из-за карантина, то “пришлось выбирать альтернативный способ”.

Озвученную правоохранителями информацию о возможных сообщниках Кривош назвал “выдумкой спецслужб”.

“Нет у меня сообщников, это все выдумки спецслужб… Это ложь. Могу даже на детекторе лжи сказать, что по этому делу у меня сообщника нет”, – уверял луцкий террорист.

Он рассказал, что автобус для захвата выбрал случайно, а люди “большую часть времени” пользовались своими телефонами.

“План действий был… авторитетов у меня нет”, – сообщил Кривош.

Он отказался отвечать на вопрос, откуда у него оружие, которое он использовал во время захвата автобуса. Также Кривош не ответил на вопрос о конкретных причинах своих действий.

“У меня много дел, и много незавершенных дел. И многое впереди. Так что ждите новостей намного более интересных, чем это”, – объявил он.

Луцкий террорист также заявил, что не сожалеет о своих действиях, а захват заложников назвал “перформансом”.

“Сейчас я извиняюсь перед этими людьми (заложниками, – ред.), но о совершенном не жалею… Это был перформанс. Они называют это терактом, я называю это перформансом”, – сказал он.

(На видео – с 12:00)

Как известно, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.

Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе.

Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение с текстом: “Фильм “Земляне” 2005 года: смотреть всем”. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.

В итоге Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, однако вскоре удалил записанный ролик.

Стоит отметить, что ряд моментов спецоперации по освобождению заложников в Луцке вызвали вопросы. В частности, момент задержания Кривоша, который сам покинул автобус и около минуты ждал, пока его задержат. И только потом произошел “штурм” автобуса с бронетранспортером и гранатами.